Kerstmarktje op Driekoningen in Torhout

Jana Joly (30), alias Tante Jeanne, runt in bijberoep op de hoek van de Driekoningenstraat met de Aartrijkestraat een zaak gespecialiseerd in ambachtelijke taarten, koekjes en andere zoete zonden. Voor het eerst organiseert ze bij haar winkeltje een kleine kerstmarkt: op zondag 17 december van 10 tot 18 uur.

Jana voorziet in totaal negen kraampjes, haar eigen stand inbegrepen. De andere acht zijn Rum-morque (cocktails en mocktails), Grano Verde (koffie en thee), Atelier Plek 62 (keramiek), Studio Happy (baby-uitzet), Studio Raquelle (wenskaartjes), Kadokabinet (gepersonaliseerde cadeaus), Mint (schoonheidssalon) en Fonk Workshops (met onder andere een sessie terrazzo).

De toegang is gratis en als het initiatief bijval kent, zal het volgend jaar wellicht herhaald worden. Iedereen kan vrijblijvend tussen de kraampjes komen kuieren die aan het begin van de Driekoningenstraat opgesteld zullen staan.

“Ik kan dankzij de medewerking van de andere standhouders een kerstmarktje met een heel gevarieerd aanbod serveren”, aldus Jana. “We hopen op droog weer en veel geïnteresseerden. We zorgen voor een vrolijke kerstsfeer.”

Nu ook eigen winkeltje

Tot eind vorig jaar heeft Jana, die oorspronkelijk uit Veldegem afkomstig is, verbouwd aan haar woning. Aanvankelijk dienden de klanten in haar keuken de bestellingen te komen afhalen, maar sinds februari is dat verleden tijd. “Ik heb nu naast mijn woongedeelte mijn aparte atelier en een piepkleine winkelruimte”, vertelt ze. “Daar kan ik als Tante Jeanne mijn gang gaan (lacht).”

“Ik leef me er uit in het bakken van de taarten en koekjes. Van 2017 tot 2020 heb ik aan Syntra West drie jaar avondschool brood- en banketbakker gevolgd en veel bijgeleerd. Ik droom ervan om ooit ergens een eigen koffiehuis te kunnen starten. Ik bak alles volledig ambachtelijk: van de bresilienne- tot de fruittaart, van de meringue- tot de chocomoussetaart.”

De grote taarten blijven enkel te koop op bestelling, maar sinds begin oktober opent Jana elke zondag van 10 tot 14 uur haar winkeltje, waar je zonder reservatie individuele gebakjes en zoetigheden kunt kopen. “Dat loopt prima”, zegt ze. “De mensen vinden vlot de weg naar Tante Jeanne. Ik lever ook dessertbuffetten en ontbijtmanden. Mijn devies is dat het vers en lekker moet zijn.”

Info: www.tante-jeanne.be