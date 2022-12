Kerstmarkt Poperinge officieel open verklaard

Vrijdagavond knipte burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) op de tonen van De Toape Geraapte, op de Grote Markt het lint door, waarmee hij ‘Winter in Poperinge’ officieel voor open verklaarde.

Het project loopt nog tot zondag 8 januari. De Grote Markt werd omgetoverd tot een winters paradijs met een overdekte kerstmarkt, een muzikaal podium, een oliebollenkraam, vernieuwde kerstverlichting, een nostalgische rupsbaan en een lachspiegeldoolhof.

De openingsavond werd muzikaal afgetrapt door De Toape Geraapte, en om 21 uur nam DJ Dizzy Dropz het podium over. “Live bands en dj’s brengen toch nog altijd wat extra sfeer met zich mee. Er komen heel wat bandjes en dj’s optreden op het podium bij de kerstmarkt. Aan sfeer en gezelligheid zal het zeker niet ontbreken. Er staan momenteel twaalf verschillende groepen geprogrammeerd, verspreid over de volledige kerstperiode”, zegt Lennert Coutigny, deskundige Lokale Economie.

Geen ijspiste

De stad en de vzw Ondernemen@Hoppeland beslisten om tijdens ‘Winter in Poperinge’ enkele maatregelen te nemen door de stijgende energieprijzen. “Om wat te sparen, voorzagen we dit jaar geen ijspiste en de kerstverlichting brandt enkele uren minder dan vorige jaren. De kinderen zullen wel een ritje kunnen maken op de nostalgische rupsbaan en ze kunnen ook een bezoekje brengen aan het lachspiegeldoolhof. De chalets op de kerstmarkt worden ook dit jaar bemand door diverse verenigingen uit Poperinge”, zei de burgemeester.

Eindejaarsactie

Op zondag 18 december zijn de winkels extra open, met heel wat acties en animatie in de straten. Van 10 tot 16 uur krijg je bij aankoop bij een deelnemende handelaar een bon voor drie gratis oliebollen bij een van de kramen in de Ieperstraat of de Gasthuisstraat. Vanaf 18 uur kan je deelnemen aan de Clarebout Christmasrun, die van start gaat op de Grote Markt.

Tot 31 december kan je bij meer dan 90 Poperingse handelaars stempels verzamelen voor de eindejaarsactie. Je maakt kans op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De winnaar van de hoofdprijs mag in 2023 elke maand 100 euro spenderen bij een van de Poperingse horecazaken.

Receptie

De nieuwjaarsreceptie voor de Poperingse inwoners staat op zondag 8 januari op de agenda. Iedereen is welkom voor een gratis drankje op de Grote Markt tussen 11 en 13 uur. Er worden frietjes uitgedeeld, geschonken door Aviko. Er wordt ook animatie voorzien voor de kinderen. (AHP)