Kerstmarkt op unieke locatie in Heule

De kerstmarkt op de Watermolenwal heeft altijd iets magisch. “Het blijft een unieke locatie”, vertellen de handelaars en bewoners, die op 16 december voor de vierde keer een nostalgische kerstmarkt organiseren.

Er zijn dit jaar 25 standen met voor elk wat wils. Men kan genieten van een hapje en een drankje of geschenken aankopen aan de diverse kraampjes. Chiro Tsjoef biedt ‘stovers’ aan, De Vives eindejaarstudenten staan er met hun miniondernemingen.

Er zijn Afrikaanse hapjes te verkrijgen. Er is allerlei animatie. De meespeelfanfare ‘De Letter Geletterden’, die de toeschouwers steeds weer weet te verrassen, zorgt voor de muzikale invulling. Er is ook een vuurshow door goochelaar Tom Meer. Het zesde leerjaar van VBS De Watermolen geeft er drie optredens in de kerk op 18, 19 en 20 uur.

Voor de jongsten is er een schminkstand en een kindercarrousel. Het weekend 10-11 december kan je daarvoor gratis jetons verkrijgen bij de lokale handelaars: Apotheek Dubois, Slagerij Rik, Bakkerij De Knok en op de Schapershoeve. Jong en oud mogen op de schoot van de Kerstman voor een foto.

Goede doelen

De opbrengst van deze kerstmarkt gaat zoals elk jaar naar goede doelen. “Dit jaar steunen we ‘Time for Lyme’, ‘De Kerstgave’ en de vredestocht van het zesde leerjaar VBS De Watermolen”, zegt Linda Dewitte van het feestcomité. De vzw Time for Lyme brengt patiënten en mantelzorgers samen, informeert het brede publiek, streeft naar (h)erkenning van de ziekte van Lyme en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. De organisatie draait op vrijwilligerswerk. Meer info: www.timeforlyme.eu.

Een ander deel gaat naar de ‘kerstuitgave van Heule Watermolen’. Dit is een initiatief van Heule-Watermolenaars die 80-plussers, zieken en bewoners in een rusthuis bezoeken met een kerstgeschenk. Het derde doel dat de organisatoren steunen, is de jaarlijkse activiteit van het zesde leerjaar. De leerlingen gaan op vredestocht naar Ieper.