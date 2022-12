Kerstmarkt op Emelgemseplein

Op zaterdag 17 december zal het er op het Emelgemseplein gezellig aan toegaan. De vzw Old Car Drivers organiseert er voor het eerst een kerstmarkt: met drank- en eetstandjes, ambachten en zelfs een expo.

Oldtimers zal je niet zien op de kerstmarkt van de vzw Old Car Drivers, behalve eentje misschien. “Een Mini waarmee we de Kerstman zullen brengen”, lacht Piet Heugebaert. “Bedoeling is vooral de mensen samen te brengen op een gezellig event.”

Er zijn heel wat standjes voorzien en niet louter voor hapjes en drankjes. “Ook ambachten zul je er vinden en in het oud-gemeentehuis loopt er een expo van een clublid, die miniatuuritems maakt die ook echt werken.” Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij kunnen onder meer terecht bij een kraam waar je in normale omstandigheden eendjes kan vissen, maar nu zijn het kerstmannetjes…

“Het is eigenlijk al van voor corona dat we plannen smeedden om een kerstmarkt te organiseren. Op die manier brengen we wat leven in het dorp. Bedoeling is het event ook jaarlijks te herhalen. Iedereen lijkt hierop te zitten wachten, want in een mum van tijd waren alle standjes gereserveerd.” (MI)

De kerstmarkt opent op zaterdag 17 december om 15 uur, de toegang is volledig gratis.