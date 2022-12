Kerstmarkt op de Streuvelswijk in Vlamertinge

Het feestcomité van de Streuvelswijk houdt zaterdag voor de tweede keer een kerstmarkt op het middenplein. Muziek, lekker eten en drinken en een gezellige kerstsfeer staan centraal.

Het feestcomité bestaat uit voorzitter Peter De Wulf (59), ondervoorzitter Geert Masson, secretaris en penningmeester Katrien Logie en bestuursleden Dylan Verstraete, Shirley Lecleire (de vriendin van Peter), Kevin Vandenbulcke, Inge Derous en Katrijn Coene. “We kunnen terugblikken op een geslaagd en goedgevuld eerste werkjaar”, vertelt Peter. “Op de kalender stonden de eerste editie van de kerstmarkt, een kaartweekend, een quiz, de opkuisactie WePlog, een 11-juliviering voor de wijkbewoners, een auto/moto-zoektocht en uiteraard ook het feestweekend. Op dit elan gaan we zaterdag door. We organiseren dan voor de tweede keer een kerstmarkt vanaf 11 uur op het middenplein van de Streuvelswijk. Naast tal van standjes met juwelen, koekenverkoop, kerststukken, Tupperware, decoratiestukken, zepen en parfums, kinderspullen, textielbedrukking en kerstbuches willen we ook de innerlijke mens versterken. Zo voorzien we frietjes, braadworsten, een pastabar, een jeneverbar en een drankstand met onder meer Streuvelsbier en onze zelfgemaakte apero Stijntje.”

Best versierde huis

Er zijn ook tal van activiteiten gepland. “Jack zorgt voor een aperitiefconcert van 11.30 tot 13.30 uur. Om 15 en 18 uur is er een meet-and-greet met de kerstman. Tijdens de kerstmarkt is er ook muzikale omlijsting dankzij dj Ward Bruynoghe. Voor de kinderen is er een zoektocht, waarbij de verloren gelopen elfjes moeten worden gevonden, en een grimestand. De bewoners kunnen deelnemen aan een wedstrijd voor het best versierde huis. Langskomen is de boodschap.”