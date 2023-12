Kerstmarkt Ons Dorp blijft locatie trouw

Wijkcomité Ons Dorp zorgt op zaterdag 16 december voor een sfeervol kerstgebeuren op de wijk Ons Dorp. Op de parking van WZC Andante en LDC Allegro vindt vanaf 16 uur een gezellige kerstmarkt plaats.

Jarenlang huisde de kerstmarkt op het Volkspleintje, maar vorig jaar waagde het wijkcomité het erop om te verhuizen naar de parking van WZC Andante en LDC Allegro. “Een experiment dat toen maar half slaagde. Spelbreker was het berekoude winterweer, de vriestemperaturen deden de bezoekers aan de kerstmarkt al snel warmere oorden opzoeken”, weet Conny Grouwet van het wijkcomité.

“Dit jaar wagen we opnieuw onze kans op dezelfde locatie. De weersvoorspellingen beloven alvast hogere temperaturen dan vorig jaar. Dit keer zullen we onze marktstraat minder breed maken, waardoor alle kraampjes wat dichter bijeen zullen staan. Dat zal de sfeer ten goede komen. Het woon-zorgcentrum mobiliseert alvast heel wat vrijwilligers om haar bewoners de kans te geven om een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt.”

De kerstmarkt begint om 16 uur en duurt tot 23.30 uur. “Lokale verenigingen en handelaars zijn van de partij met eet- en drankstanden. Er zullen kraampjes staan met kerstspullen, juwelen, mutsen, bloemstukjes en veel meer.”

Love 2 Dance

“Daarnaast valt er nog heel wat te beleven. De leden van Love 2 Dance pakken naar goede gewoonte uit met een kerstspecial. De Meense dansgroep treedt op om 18.15 uur. De kerstman zal lekkers uitdelen aan jong en oud. De kleinsten kunnen eendjes vissen of zich laten grimeren. Bezoekers kunnen waardebonnen van onze lokale handelaars winnen. Iedereen is ook welkom in het cafeteria van het woon-zorgcentrum om zich even op te warmen en iets te drinken”, besluit Conny Grouwet.

Om de kerstsfeer op Ons Dorp compleet te maken, opent ook de Sint-Janskerk tijdens de kerstmarkt haar deuren. Een bezoekje aan de kerststal behoort zo tot de mogelijkheden. (CB)