Kerstmarkt met kraampjes van lokale handelaars en verenigingen

Net als vorig jaar organiseert eet- en praatcafé ’t Boldershof op zaterdag 9 en zondag 10 december een gezellig kerstmarktje met diverse kraampjes van lokale handelaars en drank- en eetstandjes van enkele Zuienkerkse verenigingen. Zowel op zaterdag als op zondag wordt het startschot gegeven om 14 uur. ’t Boldershof is gelegen in de Kerkstraat 13 in Zuienkerke. Momenteel zijn er trouwens nog altijd enkele plaatsen vrij voor de kerstmarkt, bij interesse kan je uitbater Ricky de Kezel contacteren op het gsm-nummer

0477 49 56 72 of via e-mail op info@boldershofzuienkerke.be. (WK)