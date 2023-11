Kerstmarkt in wzc Samen Tielt

De decembermaand staat traditioneel garant voor heel wat kerstmarkten. Ook wzc Samen Tielt is op zaterdag 9 december vanaf 14.30 uur weer van de partij om de bezoekers onder te dompelen in winterse gezelligheid.

“Na onze eerste succesvolle editie van vorig jaar organiseren we ook dit jaar onze kerstmarkt. Onze parking zal het decor zijn voor een portie winterse gezelligheid waarop iedereen welkom is. Het is tevens de gelegenheid voor externen om kennis te maken met ons woonzorgcentrum”, vertelt Ellen Degrande, die deel uitmaakt van de organisatie.

“We leggen de nadruk op kinderanimatie en een grote variëteit aan activiteiten en kraampjes. Tussen 14.30 en 18 uur is er kinderanimatie voorzien waarbij de Kerstman op bezoek komt met drie elfjes. Elk kind dat langskomt met een gekleurde tekening voor de Kerstman krijgt een kleine verrassing. Er zal ook een kinderpaleis zijn met een visspel en grime. Om 19 uur zorgt charmezanger Dave Calbo voor een muzikaal intermezzo. Doorlopend tot 22 uur is er van alles te doen op onze kerstmarkt. De bezoekers zullen bij ons een origineel kerstcadeau kunnen vinden.”

Duofiets

Vorig jaar werd De Warmste Week gekozen als thema maar dit jaar is dat anders. “Ons woonzorgcentrum is aan het sparen voor een duofiets voor onze bewoners. Met deze fiets kan een bewoner samen met een begeleider fietstochtjes maken in en rond Tielt. De opbrengst van onze kerstmarkt gaat integraal naar deze duofiets.” Ook de verkoop van de steunkaarten voor één euro zal daartoe zijn steentje bijdragen. “We verkopen ze in eigen huis maar staan ook verschillende keren op de wekelijkse markt van Tielt, bij De Weerdt en in de inkom van het Sint-Andriesziekenhuis. Iedere steunkaart is genummerd, want er is opnieuw een tombola gekoppeld aan die kaarten. Je maakt dus kans op een tombolaprijs.”

Voor een kerstmarkt zijn er ook kraampjes nodig. “Op dit moment hebben we nog plaats voor drie kraampjes. Voor onze laatste drie plaatsen leggen we de focus op hobbyisten die hun zelfgemaakt gerief willen verkopen. Geïnteresseerden mogen contact opnemen via mail naar samentielt@gvo.be. De dorstigen en hongerigen kunnen gerust zijn, want er zullen voldoende eet- en drankkraampjes aanwezig zijn.” (KeMa)