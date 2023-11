Kerstmarkt in Lauwe is klaar om voor de 17e keer te knallen

Liefhebbers van kerstmarkten zullen hun hart kunnen ophalen op zaterdag 9 december, want dan vindt de intussen 17de editie van ‘Kerst in Lauwe’ plaats. Op en rond Lauweplaats is het vanaf 16 uur genieten van een unieke kerstsfeer met maar liefst 100 kerstkraampjes en originele kerstanimatie.

“’Kerst in Lauwe’ mag gerust telkens weer de naam ‘grootste eendagskerstmarkt’ uit de regio dragen. Er zal weer als vanouds eten en drank zijn, voor elk wat wils. Dit jaar verwelkomen we zelfs meer verenigingen dan anders op deze feestelijke markt”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

100 kraampjes

Het officiële openingsmoment is om 17 uur op het binnenplein van Lauweplaats in aanwezigheid van de Wieltjesambassadeur Nayla Breyne. Tijdens deze opening zorgt het Rekkems Dorpsmuziek voor de muzikale noot. “Dankzij de vruchtbare samenwerking met onze vele verenigingen en onze horeca- en handelszaken toveren we Lauwe op zaterdag 9 december om tot een prachtig kerstdorp gevuld met maar liefst een honderdtal kerstkraampjes.

Een greep uit wat ze er aan de man/vrouw zullen brengen: cava, Buzzebier, jenever, koffie, chocomelk, Irish coffee, soep, frisdranken, croques, frituurhapjes, frietjes, glühwein, poffertjes, Hasseltse koffie, koekjes, chili con carne, leerwerkboeken, truffels, Milka-pakketten, chocolade zeevruchten, bedrukt textiel, hotdogs, frietjes, zelfgemaakte wijnen en nog veel meer. In de Wevelgemstraat kan je ook komen kennismaken met Digipunt van de stad Menen”, gaat Kasper Vandecasteele voort.

Muziek

Er wordt ook weer een beroep gedaan op de lokale handelaars en hun diverse foodtrucks. “Naast de traditionele kraampjes kan de bezoeker ook genieten van sfeervolle animatie. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Lauwse basisschool De Stap verzorgen die dag een optreden in kerstsfeer met een 35-tal dansers.”

“Met de kerstmuts op trekt het Rekkems Dorpsmuziek door de centrumstraten om er de kerstsfeer een muzikaal accent van eigen bodem te bezorgen. En het lichtornament ‘Slee Billy’ zal het binnenplein van Lauweplaats spectaculair opvrolijken. En uiteraard voorzien we weer een gratis shuttledienst vanuit Menen, Rekkem en Lauwe zelf”, besluit Kasper.

(Nicolas Verhaeghe)