Kerstmagie in ‘t Cabourke in Adinkerke tot en met 7 januari

Filip Berquet en Rietje Sinnaeve startten in december 2020, in volle coronatijd met hun warme winterlichtjes om in de donkerste periode van het jaar sprankels warmte en licht te bieden. Ook dit jaar stellen ze hun tuin open die baadt in een zee van fonkelende lichtjes, waar ze bezoekers verwennen met een uniek kerstverhaal De kerstlegende van de jonge visser.

En iedereen mag stiekem binnengluren in hun huis, een kersttafereel op zich. “Het verhaal is geschreven door Maaike Monkerhey en is gebaseerd op waargebeurde feiten”, vertellen Filip en Rietje, die zich al helemaal hebben ingeleefd in de personages van het verhaal en er ook zelf de outfits voor hebben gemaakt.

“Het verhaal gaat terug naar heel lang geleden, toen er voor onze kust een eiland lag: Ter Streep. Bijna niemand ging ernaartoe, omdat je goed moest weten wanneer de zee ver genoeg was om veilig over de vlakte te kunnen stappen. In de lente en de zomer kwamen eilandbewoners zelfgemaakte dingen verkopen, tot zelf gebrouwen kruidendrankjes. Het verhaal gaat over een jonge visser die met zijn vrouw en pasgeboren baby in een vissershuisje in de duinen woonde. Hoewel iedereen het hem afraadde, trotseerde hij het gure stormweer om toch naar het eiland te trekken voor een kruidendrankje voor zijn doodzieke baby. Hoe dit bijzondere kerstverhaal afloopt, vertellen we de bezoekers!”

Goed doel

Ondanks de energiecrisis hebben Filip en Rietje hun domein versierd met duizenden lichtjes, die je al van ver ziet branden. “Misschien moeten we er een prijsvraag van maken – hoeveel het er zijn – maar dan moeten we ze eerst zelf beginnen tellen. Onbegonnen werk. (lacht). We zijn al zes maanden geleden begonnen om dit idee uit te werken en we willen dit ook aan een goed doel koppelen. Door de goede samenwerking met vier lagere scholen (Sint-Pieters, De Leerplaneet, Immaculata en de Tuimelaar), waar we les hebben gegeven over WOI op vraag van de burgemeester, schenken we hen de opbrengst van de verkoop van onze hapjes en drankjes.” Iedereen is welkom in ‘t Cabourke, Veldstraat 93 in Adinkerke op 16, 17, 26, 27, 28 en 29 december en op 6 en 7 januari. Op vrijdag 30 december is er een extra winterconcert om 18 uur. De tuin is open van 17 tot 20 uur. (MVO)