Kerstival 2.0-team schenkt mooie cheque aan vzw ’t Veldzicht

De eerste editie van Kerstival 2.0 bracht 2.500 euro op ten voordele van vzw ’t Veldzicht, een organisatie met een ruim zorgaanbod op een vijftal locaties in en rond Brugge en Beernem. “Onder andere het concert was een topper en ook de kerstmarkt was een voltreffer”, aldus Bart Sarlet, die Kerstival 2.0 mee hielp organiseren.

Een cheque ter waarde 2.500 euro kon zaterdag in ‘het Huis’ in de Julius Delaplacestraat overhandigd worden aan voorzitter Guy Rogissart en begeleidster Ann Vangaever.

“We zullen het geld onder meer kunnen gebruiken voor het plaatsen van een veranda voor ‘het Huis’, waar we ook de tuin willen heraanleggen”, zegt Guy Rogissart. (CGRA/foto CGRA)