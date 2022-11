Kerstiglo’s alternatief voor energievretende ijspiste in Ieper, nieuwe kerstverlichting in Poperinge

Na twee coronawinters pakt Ieper uit met ‘bubbels’ in de stad. Geen sociale beperking, maar gedecoreerde en doorzichtige ‘kerstiglo’s’ om even in te verpozen. Het is een energiebesparend alternatief voor de ijspiste. De kerstverlichting blijft uiteindelijk wel behouden in de stad, die al in kerstmodus gaat. Een deelgemeente pakt dit weekend uit met “de eerste kerstmarkt van het jaar”.

Drie bubbels prijken straks op de Ieperse Grote Markt in de tuin van de kerstman, drie andere op het Vandenpeereboomplein. Voor het stadsbestuur vormen ze een belangrijke blikvanger en alternatief voor de energieverslindende ijspiste, die na bijna twintig jaar verdwijnt.

Evenementenschepen Diego Desmadryl (Open Ieper) testte de bubbels al even uit in een ruimte van administratief centrum Auris. “Deze nieuwigheid zal zorgen voor unieke beleving in de binnenstad”, verzekert hij. “De zoektocht naar alternatieven voor de ijspiste was geen makkelijke klus. Toch wordt het weer leuk in Ieper.”

Tijdens een eerdere gemeenteraad bleek ook de kerstverlichting op tafel te liggen als mogelijke energiebesparende maatregel. “Toch blijft de traditioneel mooie kerstverlichting in de stad en deelgemeenten behouden”, vervolgt Desmadryl. “Op de Grote Markt wordt het huis van de kerstman herhaald na het groot succes van vorig jaar. Er zullen zeven chalets worden opgesteld voor de binnentuin van de kerstman, met voor het eerst een zeer gevarieerd aanbod.”

Kersthappening

De kersthappening opent op 2 december en de dag erop doet de kerstman zijn intrede met een stoet door de winkelstraten. “Op 10 december is er een meet-and-greet met figuren uit kinderserie Paw Patrol en nu onderhandelen we met Mickey en Minnie Mouse om de kersthappening te bezoeken. We zetten volop in op beleving voor gezinnen met kinderen.”

Kerstchalet

Ook de horeca maakt zich op voor kerst. Chris Bevernage rustte de gevel van zijn horecazaak Les Halles donderdagavond uit met kerstverlichting. “Vorig jaar waren het kelkjes, deze winter eens opnieuw de lichtgordijnen van voor corona”, zegt hij. “Dat wordt mooi met onze witte kerstchalet, die eind november wordt opgebouwd.”

De eerste kerstbomen en sfeerverlichting verschijnen in het stadsbeeld, maar wie “de eerste kerstmarkt van het jaar” wil bezoeken, moet dit weekend afzakken naar Ieperse deelgemeente Vlamertinge. Daar houdt de Buxushoeve weer hun kerstboomwandeling. “Vorig jaar een groot succes met een 5.000-tal bezoekers. Nu besteden we nog meer zorg aan de omkadering”, klinkt het. “In een feeërieke verlichte setting voorzien we een 30-tal standhouders en animatie. In de Abelestraat geldt éénrichtingsverkeer om parking mogelijk te maken.”

Nieuwe verlichting in Poperinge

Op de Grote Markt van buurstad Poperinge komen van 16 december tot 8 januari een overdekte kerstmarkt en muzikaal podium. Ook daar worden alternatieven aangeboden voor het schrappen van de ijspiste: “Je kan een ritje maken op de nostalgische rupsbaan of een bezoek brengen aan het lachspiegeldoolhof”, klinkt het bij de stad. “De koude witte kerstverlichting van de voorbije jaren wordt in het hele stadscentrum vervangen door warme witte lichtjes in een volledig nieuw thema. De ledlampen verbruiken ook minder stroom en zijn beter voor het milieu.” (TP)