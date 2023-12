Kersthappening op zondag 10 december: “Op nieuwe locatie en met twee nieuwe verenigingen”

Na de succeseditie van vorig jaar heeft ook dit jaar in Ooigem de Kersthappening plaats. Traditioneel is die op de tweede zondag van december, dit jaar is dat op zondag 10 december vanaf 16 uur. De organisatie is in handen van vzw Ooigem Bloeit, met medewerking van lokale verenigingen.

Voor de 32ste editie zijn er enkele belangrijke nieuwigheden te noteren. “We kozen voor een nieuwe locatie: de parking aan oc Leieland”, vertelt organisator Frédéric Depypere. “We merkten vorig jaar dat we wat krap zaten en kozen voor een locatie met meer mogelijkheden en meer ruimte. Bovendien konden we zo een aantal kosten, zoals stroomgroep en toiletwagen, uitsparen. Als organisator moeten we het kostenplaatje in de gaten houden.”

Lokale verenigingen

“De opbrengst van deze kerstmarkt gaan integraal naar de deelnemende verenigingen. Zij zorgen mee voor de typische gezelligheid van een kerstmarkt met hapjes en drankstandjes. Chiro Kris-Kras, Chiro Jattetoet, de harmonie De Ware Vrienden, judoclub Yawara en de Zundagsrijders zijn net als vorig jaar weer van de partij. Met JMA Wielsbeke en Yachthaven Ooigem hebben we er nog twee extra lokale verenigingen bij. Hoe meer verenigingen, hoe meer volk, hoe meer vreugde natuurlijk.”

“Vzw Ooigem Bloeit zorgt voor de geknipte ingrediënten voor een gezellige kerstmarkt”, belooft Frédéric Depypere. “De Kerstman zal er zijn met snoep. Tussen 16 en 20 uur kan je een gratis ritje maken met de kerstkoets. Er is de kermis, waarbij kinderen om 16.30 en 17.30 uur tickets kunnen winnen voor de kindertrein. En uiteraard is er de kerstworp om 18.45 uur.”

Darts en kerstkoor

“Ook de verenigingen zorgen voor amusement: bij de Zundagsrijders kan je net als vorig jaar terecht voor een potje darts, ten voordele van het goede doel. JMA Wielsbeke komt met kinderanimatie én een heus optreden van zijn kerstkoor om 18 uur. Een aantal verkoopstanden maakt het evenement compleet. Voor elk wat wils dus. Maar bovenal: een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om tegelijkertijd lokale initiatieven te steunen. We hopen dus op goed weer en een mooie opkomst”, besluit organisator Frédéric Depypere.