Kerstconcert met populaire zangers in kerk van Don Bosco Torhout

Al voor de vijfde keer organiseren de Lichterveldenaren Monique Vandierendonck en haar zoon Mario Vandewalle een kerstconcert in Torhout. Dat gebeurt op dinsdag 26 december in de kerk van Don Bosco. Vier artiesten zingen hun mooiste (kerst)nummers: Celien Hermans, Ive Rénaarts, Herbert Verhaeghe en Bandit.

“Nu het eindejaar nadert, wordt het hoog tijd voor ons traditionele kerstconcert”, zegt Monique. “Helaas kon het in de coronaperiode niet doorgaan en dienden we vorig jaar, door elektriciteitsproblemen in de kerk, in extremis naar zaal De Bosgalm uit te wijken. Maar dit jaar, voor onze lustrumeditie, heeft alles als vanouds plaats in de stemmige kerk van Don Bosco. De deuren gaan open om 18.30 uur en de optredens starten om 19.30 uur. We hopen het bordje uitverkocht zo snel mogelijk te mogen bovenhalen.”

“Het is niet altijd even gemakkelijk om iets te organiseren. Corona is een serieuze streep door onze rekening geweest, maar we blijven ervoor gaan. Ook de artiesten kijken uit naar het concert. Ze zullen niet enkel kerstliedjes zingen, maar tevens de mooiste nummers uit hun eigen repertoire. We zorgen in elk geval voor een gezellige, warme kerstsfeer. Onze leuze luidt: muziek verbindt. Zulke evenementen brengen mensen in aangename omstandigheden samen.”

Genummerde plaatsen

Monique is al jaren grote fan van de Vlaamse zangers Bandit en Herbert Verhaeghe. Logisch dan ook dat beiden op de affiche staan. Met Ive Rénaarts en Celien Hermans erbij is de line-up van het concert er in het populaire genre ene om U tegen te zeggen. De plaatsen in de kerk zijn alle genummerd en de toegangsprijs bedraagt 35 euro. De tickets worden gereserveerd bij Mario Vandewalle, 0476 50 91 45 of kerstconcerttorhout@gmail.com. “We zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is”, beloven Monique en Mario.