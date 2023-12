“Kerstchalets, een overdekte schaatspiste en een paardenmolen”: sfeer en gezelligheid op Winter in Poperinge

Het startschot voor een nieuwe editie van Winter in Poperinge werd vrijdagavond gegeven. Tot en met zondag 7 januari kan je de winterse sfeer opnieuw opsnuiven in de Hoppestad. De overdekte kerstmarkt is terug en ook de schaatspiste is terug van weggeweest. Wie wil kan ook een ritje wagen op de nostalgische paardenmolen.

Dj Deaf Generation knalde vrijdagavond Winter in Poperinge uit de startblokken met een stevige streep muziek. “Dit jaar is er weer een overdekte schaatspiste. Kinderen kunnen ook een ritje maken op de nostalgische paardenmolen voor het stadhuis. Elf Poperingse verenigingen baten dan weer de kerstchalets op de Grote Markt uit. In het weekend spelen er verschillende bandjes en dj’s op het podium”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher.

Keikoppencarnaval

Ook vzw Keikoppencarnaval serveert lekkers. “We zijn blij om er weer te staan. Vorig jaar waren mensen nog wat terughoudend na de coronacrisis, maar we merken dat de aanwezigen er zin in hebben. We hopen op mooi weer, geen regen en geen vriesweer”, klinkt het bij vzw Keikoppencarnaval.

“Het wordt ongetwijfeld weer een leuke editie. Alleen jammer dat er opnieuw geen vrouwentoiletten zijn. Dat zouden veel dames waaronder ouders met kindjes en oudere mensen waarschijnlijk wel appreciëren.”

Kerstshopping

De kerstmarkt kan je van 15 december tot en met 7 januari bezoeken, van maandag tot donderdag tussen 14 en 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 23 uur.

De schaatspiste is open van maandag tot donderdag en op zondag van 14 tot 21 uur en op vrijdag en zaterdag van 14 tot 22 uur. Een schaatsbeurt kost 6 euro. De paardenmolen is elke dag geopend van 14 tot 22 uur Een ritje kost 3 euro. De openingsuren van de schaatspiste en de draaimolen kunnen afwijken op 24, 25 en 31 december en op 1 januari.

Eindejaarsactie

“De eindejaarsactie in Poperinge loopt traditioneel van 1 tot 31 december. Bij meer dan 85 handelaars kunnen klanten stempels verzamelen om kans te maken op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De winnaar van de hoofdprijs mag zich klaarmaken om te genieten van een weekendje Parijs”, zegt Dejaegher.

Volle stempelkaarten stop je tot en met 7 januari in de inleverbussen bij dienst Toerisme, Odevie, Boekhandel Merlevede en Juwelen Buseyne, Standaard Boekhandel en drafab GREEN. In de week van 8 januari trekt een onschuldige kinderhand de winnaars.

“Om lokaal kopen een extra boost te geven, organiseert Poperinge op zondag 17 december een shoppingzondag in samenwerking met Popshop, de vereniging van centrumhandelaars. Kerstmannen delen snoep uit, er zijn acties bij de deelnemende handelaars en je geniet van muziek, sfeer en straatanimatie”, aldus Dejaegher.

De kerstshopping loopt van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Om 18 uur volgt er een vuurshow met heel wat spektakel op de Grote Markt.

Vlaanderen Zingt

Winter in Poperinge wordt afgesloten op zondag 7 januari met een gratis nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Poperinge. “We heffen het glas op 2024. Aviko biedt gratis frietjes aan. De receptie vindt plaats op de Grote Markt van 11 tot 13 uur, daarna is iedereen welkom op de kerstmarkt om 14 uur om mee te zingen met Vlaanderen Zingt.”

Op zaterdag 16 december van 20 tot 23 uur is er dj Nevermind en op zondag 17 december van 10 tot 18 uur is er kerstshopping. Fin d’examen met dj Lemahieu is er op dinsdag 19 december van 12 tot 16.30 uur. Op vrijdag 22 december van 18 tot 21 uur afterwork met dj WLS en op zaterdag 23 december van 20 tot 21.30 uur Pure Cover Band.