Kerstboomverbranding blijft bestaan in Izegem: “Dit is een traditie”

Het was gezellig toeven zaterdagavond op de parking van de oude goederenkoer in Izegem. Pal tegenover de brandweerkazerne stak de jeugdbrandweer het vuur aan een stapel kerstbomen. “We houden dit in stand, dit is een traditie”, verzekert burgemeester Bert Maertens.

Een streepje muziek, een hapje en een drankje rond de gezellige warmte van een stapel brandende kerstbomen. De sfeer zat er van meet af aan in tijdens de kerstboomverbranding van de Izegemse jeugdbrandweer.

“Zolang de reeks kerstboomverbrandingen niet stopgezet wordt, mogen we aanknopen met de traditie”, klinkt het bij de jeugdige blussers. “De vorige twee jaar was er geen verbranding, maar dat kwam door corona, niet omdat wij het stopgezet hadden.”

Folklore

Nochtans weerklinkt her en der kritiek over de uitstoot van dergelijke verbranding, maar burgemeester Bert Maertens wuift die argumenten weg. “Soms moet je een keuze maken. Hier kiezen we duidelijk voor het in stand houden van de traditie. We steken op andere vlakken in de stad een tandje bij wat milieu betreft. De kerstboomverbranding bestaat al jarenlang en is eigenlijk folklore. Bovendien wordt ze door vrijwilligers georganiseerd: de jeugdbrandweer. Die verdient er op die manier iets aan. Geld dat onmiddellijk naar de werking terugvloeit. Dit moeten we koesteren”, besluit de burgemeester.

(MI)