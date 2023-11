Kerst- en hobbybeurs in De Balluchon in Koekelare

Op zondag 3 december organiseert de Koekelaarse Gezinsbond een kerst- en hobbybeurs in cultuurzaal De Balluchon. Het evenement, beter bekend als het hobbyfestival, wordt al voor de 46ste keer georganiseerd.

Frans Dedrie, organisator van het evenement, is fier dat er opnieuw meer dan veertig deelnemers uit de brede regio demonstreren wat ze in de vingers hebben. “Naast bekende gezichten zijn er ook heel wat nieuwkomers”, opent Dedrie

“Een van de nieuwe deelnemers is keramist Jan Heus uit Koekelare. Onze beurs is de ideale gelegenheid voor cadeautjesjagers om in een leuke kerstsfeer originele eindejaarsgeschenken aan te kopen. Er is een enorme variatie aan standhouders. Je kan pampercreaties en origami, verlichte buizen, glas-in-lood, handtassen uit recyclagejeans, prachtige bloemencreaties, kunstwerkjes in pallethout, pyrogravure, glasfusing, houten denkpuzzels, handpoppen, kaarsen, juwelen en sieraden, maar ook wenskaarten, polymeerklei, keramiek, gnooms en nog tal van andere zaken bewonderen. Er is ook een steenkapper, een imker, een pottenbakster en een hoedenmaakster aanwezig op de beurs.”

Drankje en hapje

Zoals elk jaar kunnen de bezoekers in de foyer genieten van een drankje en een hapje. “Er worden ter plaatse pannenkoeken gebakken en voor een zacht prijsje zijn ook streekbieren en andere drankjes te verkrijgen. Uiteraard serveren we opnieuw onze fel gesmaakte Chouffe coffee. Voor de kinderen is er een uitgedoste kerstman en ook heel wat randanimatie. We houden de inkomprijs bewust laag, want onze hobbybeurs is voor heel wat Koekelarenaren en mensen uit de streek een evenement waar ze graag bij zijn.”

“Het is eigenlijk de uitgelezen plaats om een uniek geschenk te kopen voor onder de kerstboom”, aldus organisator Frans Dedrie. Met de opbrengst van de kerst- en hobbybeurs financiert de Gezinsbond de andere evenementen die ze elk jaar organiseren.