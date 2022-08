Kermisweekend in Poperingse Duinkerkestraat

Tijdens het weekend van 20 augustus heeft de jaarlijkse kermis in de Duinkerkestraat plaats. Die gaat van start op vrijdag 19 augustus om 19.30 uur met een officiële receptie met Sint-Bernardus Tripel in de garage Vanoost-Cuvelier. Vanaf 21 uur is er een optreden van Marco Rossi, gevolgd door een dansavond met DJ Yves.

Op zaterdag 20 augustus wordt een smultocht georganiseerd. Er wordt gestart vanaf 14.30 uur aan de Touwslagerstraat voor een fietstocht van zowat 35 kilometer. Bij de start krijgt men koffie en gebak, en onderweg allerlei lekkernijen. Bij aankomst is er een barbecue. Volwassenen betalen 23 euro, kinderen 14 euro. Voor de barbecue (vanaf 19 uur), is inschrijving vooraf gewenst. Dat kan via 057 33 72 60 en 057 33 35 76. Wie alleen aan de barbecue deelneemt, betaalt 18 euro (volwassenen) of 10 euro (kinderen tot 12 jaar). Alle info en kaartenverkoop bij garage Vanoost-Cuvelier in de Duinkerkestraat.

Rommelmarkt

Op zondag 21 augustus van 5 tot 18 uur heeft de traditionele rommelmarkt plaats, in de volledig verkeersvrije Duinkerkestraat. De plaatsen zijn gratis in te nemen vanaf 5 uur ’s ochtends. De wagen mag bij de stand blijven staan. Verkoop van drank en eten is uitsluitend voorbehouden aan de organisatoren. Er worden openbare toiletten voorzien. Afval moet meegenomen worden door de standhouders. Er zijn twee bars voorzien, en voor de kinderen zijn er twee springkastelen. Van 10 tot 18 uur wordt gezorgd voor straatanimatie, muzikale animatie en randactiviteiten.

46ste kermis?

“Volgens de affiche zijn we toe aan de 46ste kermis, maar onlangs werden archieven teruggevonden, waaruit blijkt dat de Duinkerkestraatkermis zeker al bestond in 1931”, zegt voorzitter Jacques Vanelstlande van de organiserende vzw Zonnebloem. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jacques Vanelstlande, secretaris-penningmeester Patrick Indevuyst, PR-man Marc Lazeure, materiaalbeheerder Christiane Parrein, all-round medewerker Benny Maesen, barbecuespecialist Lieven Notebaert en medewerkers Henk Arnoudt en Rik Boussemaere.

Meer info: 057 33 52 57