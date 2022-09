Kermisweekend in centrum

Het centrum hijst tijdens dit weekend de feestvlaggen. In en om de Kazerne is er van alles te beleven. Ook heel wat verenigingen pakken met initiatieven uit.

“Door de coronaperikelen was het de jongste jaren moeilijk om te organiseren”, stelt Vera Debaene van het feestcomité van het centrum. Met de hulp van een schare trouwe medewerkers leidt zij de kermis in goede banen. “Ik ben al ruim dertig jaar van dichtbij betrokken bij de organisatie ervan. Toen mijn man Chris in november 2010 overleed, heb ik beslist om zijn werk verder te zetten. Chris was ruim een kwarteeuw voorzitter en bezieler van het feestcomité van het centrum en ook een van de dynamische krachten in het centraal feestcomité van de gemeente Deerlijk.”

“Ik prijs me gelukkig dat ik voluit kan rekenen op de inzet van een rist enthousiaste medewerkers. Het is telkens weer een huzarenstukje om het geheel financieel en organisatorisch rond te krijgen. Tot in 2019 vond de kermis nog plaats in en om een grote feesttent op de parking tegenover het gemeentehuis. Die tent nam iedere keer een flinke hap uit ons budget. We zijn blij dat we nog eens in de Kazerne terechtkunnen, maar dat zal allicht de laatste keer zijn, want die wordt volgend jaar gesloopt.”

Sneukeltocht

De feestelijkheden beginnen op vrijdag om 15.30 uur met het uitdelen van koekenbroden aan alle senioren van de wijk.

Op zaterdag kan je vanaf 13.30 uur deelnemen aan de 13de sneukeltocht, een organisatie in samenwerking met Femma d’Annekes. Tijdens deze gezinswandeling van 6 of 10 kilometer worden de deelnemers verwend met allerlei sneukels. De tocht van 6 kilometer is ook voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens toegankelijk. In en om de Kazerne is ook allerlei animatie voorzien.

Op zondag is er om 10 uur een eucharistie die wordt opgeluisterd door de fanfare Sint-Cecilia. Het Deerlijks Jeugdorkest Chapeau Noir zorgt voor de passende muzikale noot tijdens het aansluitende aperitiefconcert. In de namiddag is er gezellig samenzijn. Bij een koffie wordt gratis een stuk taart aangeboden. Daarna staat de muziek centraal, met optredens van Garry Hagger, Swoop en Green Onions.

Tijdens het kermisweekend zijn er ook een vogeltentoonstelling van De Deerlijkse Vogelvrienden in het buurthuis De Wieke, en in d’Iefte een tentoonstelling van de Fotoclub Deerlijk en een expositie van Deerlijkse kunstenaars door het Davidsfonds.