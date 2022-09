Kermiscomité slaat handen in elkaar met Chiro en Moeder Baekelandt

Langemark hangt de feestvlaggen uit voor de kermis die dit jaar plaatsvindt van vrijdag 23 tot vrijdag 30 september. Met een kinderverkleedstoet, avondmarkt en Zwinnemarktfeesten neemt de kermis een vliegende start. Andere activiteiten zijn de duatlon, barbecue van Moeder Baekelandt, de Beer Valley in De Flodder en de 49ste Avond van Langemark.

Het Kermiscomité werkt samen met verschillende verenigingen om de vele kermisactiviteiten in goede banen te leiden. Op vrijdag 23 september slaat het comité de handen in elkaar met de Chiro’s en op zaterdag en zondag met studentenclub Moeder Baekelandt. “Wij coördineren de activiteiten van de kermis”, zegt Marleen Soete. “De vrijdagavond organiseren we met de steun van het gemeentebestuur een dorpsfeest. Samen met de Chiro hebben we The Black Starlings uitgenodigd. Chiro Lange Jo en Chiro Ixagodo nemen de bar voor hun rekening, behalve het aperitief dat wij als Kermiscomité schenken. Zaterdag en zondag werken we samen met Moeder Baekelandt voor een kermisbarbecue. Onze traditionele activiteiten zoals de kinderverkleedstoet, de kermisworp aan het gemeentehuis en het vuurwerk op vrijdag, en de clown op zondagnamiddag zijn ook weer van de partij.”

Chiro Lange Jo en Chiro Ixagado introduceerden pas vorig jaar de Zwinnemarktfeesten. “We richtten toen voor de eerste keer een gezellig zomerterras op het Zwijnemarktje en dat viel beter mee dan verwacht”, zegt Stan Dewulf van Chiro Lange Jo. “Er was veel volk en het was mooi weer. Gelukkig, want het was toen nog in openlucht. Nu verhuizen we wel naar de tent op het plein voor het gemeentehuis.” “Dat was vorig jaar een groot succes”, zegt Esther Vandenberghe van Chiro Ixagodo. “Er is een dj-contest vanaf 21 uur, waarna dj’s en leiders tot 3 uur ‘s nachts een feestje bouwen.”

Studentenclub Moeder Baekelandt werkt voor het eerst sinds de heroprichting vorig jaar mee aan het kermisgebeuren. “We organiseren samen met het Kermiscomité een barbecue op zaterdagavond en op zondagmiddag”, zegt Axel Charles van Moeder Baekelandt. “Op zondag is er vanaf 10.30 uur ook een aperitiefconcert met Dansschool Donatha en zal er ook doorlopend een springkasteel zijn.”

Traditiegetrouw wordt de kermis afgetrapt met een avondmarkt op en rond de Markt van 17 uur. Nog op vrijdag organiseert jeugdhuis De Flodder een Wandelend Vat met pintjes aan 1 euro. Op zaterdag vindt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Kermisduatlon plaats aan het gemeentelijk sportcentrum. In De Flodder is er vanaf 21 uur Beervalley. Op zondag zijn er naast het aperitiefconcert en de barbecue ook jeugdwielerwedstrijden vanaf 11.20 uur. Ook op woensdag 28 september wordt er gekoerst met om 17.30 uur de 49ste Avond van Langemark voor elite zonder contract en beloften.