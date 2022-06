Kermiscomité organiseert vijfde tractorrondrit in Sint-Jan

Op zondag 26 juni vanaf 9 uur organiseert het Kermiscomité Sint-Jan voor de vijfde keer een tractorrondrit van een 30-tal kilometer door de Westhoek.

Zes jaar terug organiseerde het Kermiscomité van Sint-Jan voor de eerste keer een tractorrondrit. Het werd een enorm succes, waardoor een herhaling zich opdrong en de rondrit stilaan een traditie werd. Door de coronapandemie werd het succesvolle evenement evenwel twee jaar na elkaar opgeschort. “We zijn tevreden dat we opnieuw met de tractorrondrit kunnen uitpakken”, vertelt voorzitter Lieven Debaillie. “De tractorrondrit, waaraan bezitters van allerlei soorten tractoren kunnen deelnemen, toont oldtimers en nieuwe tractoren, kleine en grotere modellen. Aan het concept veranderen we niets. Het wordt een rondrit in een ontspannen sfeer, gevolgd door een etentje waarbij men gezellig kan napraten. Aan de start voorzien we alvast gratis koffie. Er wordt op zondag 26 juni gestart om 9 uur aan OC In ‘t Riet in Zillebeke”, pikt erevoorzitter Johny Gabriël in. “De rondrit bedraagt een 30-tal kilometer met een uitgestippeld parcours in de Westhoek.”

Deelname

“Deelnemers betalen 26 euro per persoon: rondrit en maaltijd om 13 uur inbegrepen. Op het menu staan Ardens gebraad, krielaardappelen en warme groentjes. Wie enkel deelneemt aan de maaltijd en de sfeer van de boerenstiel wil opsnuiven, betaalt als volwassene 16 euro, een kinderportie kost 10 euro. Wie enkel wil deelnemen aan de tractorrondrit betaalt 10 euro ‘s morgens aan de startplaats en krijgt één consumptie. Aan het OC In ‘t Riet is een ruime parking voorzien.” Wie zeker wil zijn van deelname, kan nu al inschrijven via geuze@telenet.be of via de site www.stjan-ieper.be. (EG)