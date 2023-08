Kermiscomité Madonna presenteert volle kermisagenda: “Eerste échte stoet in vier jaar”

Madonna trapt op vrijdag 18 augustus de kermis af met een dartstornooi. Daarna volgen de rommelmarkt, foute fuif, Prachternoene, wielerwedstrijden en kampioenschap eierenworp, maar de apotheose is toch weer traditiegetrouw de 33ste Dolle Dinsdagstoet, de eerste échte sinds 2019.

De kermis op de Madonna begint meteen met een primeur. “Het dartstornooi is nieuw. Vorig jaar vond op vrijdagavond het buurtfeest plaats, maar dat gaat dus niet meer door. Bovendien is darts heel populair geworden. Het tornooi is met 72 deelnemers heel snel volzet geraakt”, vertelt Deborah De Smaels van het kermiscomité. “Het tornooi vindt plaats in onze feesttent Bar Trimard, die verhuist. In plaats van op straat zetten we ze op de akker aan de overkant van de benzinepomp, waar vroeger de botsauto’s stonden. Die komen waar de tent voordien stond. Anders kunnen we daar niet passeren met onze stoet. Het is ook een andere tent, meer een festivaltent.”

Robert Abigail

De kermisagenda zit behoorlijk vol. Op zaterdagochtend om 5 uur komen de eerste marktkramers al toe voor de derde kermisrommelmarkt. Op zaterdagavond staat Madoine is prowd tobi faut party op het programma, met optreden van Faute Bendt en dj-sets van Robert Abigail en dj Robin. “De Faute Bendt is een heel goede covergroep die onder meer op Marktrock Poperinge en de Belcanto Classic speelde”, zegt Bert Vermeulen. “Als gast-dj strikten we Robert Abigail, bekend van onder meer The Mojito Song en Tomorrowland. Iedereen die fout verkleed is, krijgt een gratis drankje.”

Zondag van 13.30 uur palmt de Ouderraad van VBS Madonna Bar Trimard is voor Prachternoene, animatie voor groot en klein met een terrasje. Ook de traditionele kermiskoersen op zondag en dinsdag staan weer op de kalender. Het 30ste West-Vlaams kampioenschap eierenworp op maandagavond is eveneens een klassieker. “Deze keer vindt die niet plaats achter ’t Buskantje, maar wel op straat, voor de feesttent. Vorig jaar werden 170 eieren geworden, wat een groot succes was”, vervolgt Deborah.

Dolle Dinsdagstoet

Hoogtepunt van de kermis wordt ongetwijfeld de 33ste Dolle Dinsdagstoet. “De laatste échte stoet was in 2019. Eerst was er corona en vorig jaar dwongen de wegenwerken ons tot een aangepaste editie: de stoet die bleef stille staan door de wegenwerken”, gaat Deborah verder. “Dit jaar is er opnieuw een normale stoet, voor de eerste keer voorafgegaan door een publiciteitskaravaan. Enkele zelfstandigen engageren zich om wat snoepgoed of gadgets uit de delen of rond te gooien. Je ziet dat bij veel andere stoeten, zoals de carnavalstoet in Poperinge. Wij proberen dat ook eens, klein om te beginnen. De kinderen zijn daar enorme fan van.”

De publiciteitskaravaan start om 19 uur, de Dolle Dinsdagstoet sluit erop aan om 19.30 uur. “Tijdens de stoet zal er ook een enorme knuffelworp zijn”, geeft Jenny Storme nog mee. “We hebben een oproep gedaan of er mensen knuffels wilden schenken. Daarop kregen we massa’s reacties en nu hebben we honderden knuffels die we kunnen gooien.”

Vrijwilligers

“Er zijn al zeker een dertigtal groepen ingeschreven”, pikt Bert in. “We kijken nog volop voor extra groepen, maar ook lokale groepen die iets moois kunnen neerzetten zijn nog steeds welkom. We bieden een startbedrag aan van 75 euro. Ze mogen ook altijd bij ons om logistieke hulp of kledij vragen. We kiezen zoals altijd ook weer de mooist versierde wagen. Die groep of vereniging wint dan 250 euro, de beste kindergroep krijgt een prijs van 150 euro. Afsluiten doen we om 22.30 uur met vuurwerk, dat wordt afgeschoten van achter de tent. Dan is er nog sfeer en ambiance tot in de vroege uurtjes.”

Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom. “Die hoeven niet meteen volwaardig lid van het kermiscomité te worden. Ze kunnen bijvoorbeeld ook gewoon een handje toesteken bij een van de activiteiten. Vooral voor de stoet zullen we nog helpende handen nodig hebben”, besluit Deborah De Smaels.