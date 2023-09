Kermis zonder attracties in Mesen: “Hebben er begrip voor”

Het weekend na 14 september gaat traditiegetrouw de jaarlijkse kermis door te Mesen. Zoals in elke andere stad of gemeente wordt daar dan ook een kermisprogramma aan gekoppeld.

Een domper op de kermis is dat er slechts één attractie staat op de markt, een eendjeskraam. “Dat is jammer genoeg zo, maar daar kunnen we als stad weinig aan doen”, zegt burgemeester Sandy Evrard.

“De foorkramers moeten niets betalen en zelfs de elektriciteit is gratis, maar als zij ergens anders kunnen staan waar ze beter hun boterham kunnen verdienen, dan hebben we ook wel begrip voor hun keuze.”

“Met weekend van Pasen, vroeger het carnavalweekend te Mesen, staat de markt dan wel vol, maar dan is er geen kermis en blijkbaar ook niet in de regio, vandaar dat ze dan wel naar Mesen komen, maar wij kunnen onze kermis niet van data veranderen”, besluit Evrard. (EF)