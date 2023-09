Kermis vol leuke klassiekers in Poelkapelle

Ook dit jaar vormt de zomerbar op het speelplein opnieuw de kern van de kermis in Poelkapelle. Naast enkele leuke klassiekers is de Homo Universalis terug van weggeweest.

Voor het vierde jaar op rij wordt het speelplein van Poelkapelle tijdens de kermis van 9 tot 13 september omgetoverd tot een gezellige zomerbar. Het kermiscomité en KSA/Chiro Poelkapelle slaan hiervoor opnieuw de handen in elkaar.

“Tijdens de coronapandemie waren we naar daar uitgeweken omdat we een grotere oppervlakte hadden om aan social distancing te doen, maar dat is zo goed meegevallen dat we er voorgoed gebleven zijn”, zegt Alexander Lietaert, de nieuwe voorzitter van het lermiscomité. “Er is natuurlijk wel altijd het risico op slecht weer, maar als ik de voorspellingen bekijk, ziet het er voorlopig redelijk goed uit.”

Op vrijdag 9 september kun je al om 16.30 uur terecht in de zomerbar voor de afterwork, met happy hour van 18 uur tot 19 uur en de spetterende vuurshow ‘Hot Rod’ om 21 uur. Zaterdagmiddag pakt KSA/Chiro opnieuw uit met de jaarlijkse kermisbarbecue.

“Nieuwigheden zijn er niet, maar wel terug van weggeweest is de Homo Universalis op zaterdagmiddag”, zegt Alexander Lietaert. “Een paar jaar geleden hadden we dat al eens gedaan en dat werd toen goed onthaald en er waren mensen die vroegen om dat nog eens te organiseren.”

Goeie samenwerking

Er is steeds een goeie samenwerking tussen de diverse verenigingen. “Samen met KSA/Chiro delen we de bar en het terrein, en doen we om beurten onze activiteiten. Maar ook de ouderraad van VBS De Ooievaar draagt zijn steentje bij door pannenkoeken te bakken. ’t Guynemerkliekske wordt ook traditiegetrouw uitgenodigd voor het aperitiefconcert op zondag.”

Andere klassiekers op het programma zijn de dj-contest van KSA/Chiro op zaterdagavond, de stoet van schoolkinderen op hun versierde fietsen op zondag en de Nacht van de Platte Portefeuille en vuurwerk als afsluiter van de kermis op dinsdag. “We mikken vooral op de plaatselijke bevolking. We proberen zoveel mogelijk mensen uit hun kot te krijgen en samen leuke momenten te beleven. Onze sterkte is dat we in Poelkapelle een bevolking hebben die graag buitenkomt waar we altijd kunnen op rekenen”, besluit Alexander Lietaert.

(TOGH)