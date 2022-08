Kermis Sint-Jan met vier dagen lang voor elk wat wils

Het laatste weekend van augustus staat het belangrijkste evenement in Sint-Jan op het programma. Vier dagen lang zorgen het kermisbestuur en de sportvrienden voor een schitterend programma. Tijdens het lange weekend valt er voor iedereen wat te beleven.

“Vrijdag 26 augustus om 18 uur start het kermisprogramma met de traditionele receptie. Een mooi moment om elkaar terug te zien en bij te praten”, vertelt erevoorzitter Johny Gabriël. “Breng je buren en je vrienden uit Sint-Jan mee. Na de receptie, om 20 uur, gaan we quizzen op bijna-gemakkelijk-niveau. Schrijf vlug in via dario.vandamme@telenet.be. Zaterdag 27 augustus om 13 uur vindt de oldtimerrit plaats in de Groenstraat. Het is altijd de moeite waard om de auto’s te bewonderen. We vervolgen om 15 uur met de succesformule van de tweede grote kleuter- en jeugdkoers. Info en inschrijven kan bij mario.baesens@bpost.be. Om 18 uur gaan we voor de discoshow van Raf Violi, een organisatie door de Vriendenkring van de plaatselijke school. Om 20 uur geeft Dance Space dansdemonstraties op hoog niveau en we sluiten vanaf 20 uur af met dj Bjorn Pattyn. Gooi de beentjes los tijdens de Foute Party Mix.”

Worstelwedstrijd

“Op zondag 28 augustus om 12.30 uur staat de rommelmarkt op het programma en na een aperitiefuurtje kan je aanschuiven voor het lekkere middagmaal van Slagerij Marnick”, pikt voorzitter Lieven Debaillie in. “Bij een koffietje geniet je van de covermedley van Sofia. Om 18 uur wordt iedereen verwacht voor een echte worstelwedstrijd door Cobra Wrestling Association. Op maandag 29 augustus wordt de jaarlijkse kermis afgesloten met de herdenkingsmis voor de overleden parochianen en familieleden. Voor elke overledene van het voorbije jaar plaatst het kermisbestuur een bloemstuk op het graf”, zegt Johny Gabriël. “Tot slot verwennen we alle senioren van Sint-Jan om 14 uur in zaal Cieper met koffie en koffiekoeken. De deelname is gratis. Inschrijven moet wel bij Samana via Roos Deraedt, Roeselarestraat 16 (057 48 81 23) of of bij Okra via André Demolder via 0475 551 923 of demolder.andre@gmail.com.”