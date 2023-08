Kermis Oostkamp feestelijk geopend op nieuwe locatie

Vrijdag 4 augustus werd de toch wel speciale editie van de kermis in Oostkamp feestelijk ingewandeld door de onder de muzikale tonen van d’Echte Sloebers. Oostkamp Kermis, dat is traditioneel 3 dagen feest voor de hele gemeente.

Feest in Oostkamp is net zoals de vorige jaren enkel mogelijk dankzij een vlotte samenwerking tussen Shopping, de horeca, Flac, de Heem- en Kunstkring Lamme Goedzak, het JOC Den Artisjoc, het parkpopcomité en de gemeente. Samen presenteerde ze een uitgebalanceerd kermisprogramma in het centrum van Oostkamp met veel optredens, de shoppingloop en een cultureel deel in de Wieke.

Nieuwe locatie

Het is voor zowel de gemeente, de foorkramers, handelaars en de vele bezoekers een hele aanpassing. Het is de eerste keer dat het centrum van de kermis van de Schooldreef verhuisd is naar het Pastorieplein en het Sint-Pietersplein. De reden is dat de Schooldreef, de traditionele plaats voor de kermis, momenteel een totale transformatie ondergaat naar een groene oase binnen Oostkamp. “Het was voor ons als foorkramers zeker geen evidentie toen we vernamen dat onze vaste stek in de Schooldreef zeker dit jaar niet beschikbaar zou zijn. Gelukkig konden we samen met de gemeente uitkijken naar een nieuwe plek en die werd gevonden pal in het centrum. Een sublieme oplossing denken we. Het is wel nog afwachten tot na de kermis hoe alles zal verlopen en hoe de Oostkampenaars hierop zullen reageren. Maar we zijn toch blij dat alles in Oostkamp kan doorgaan, waarvoor dank aan de gemeente. We hebben ook al ieder jaar een zeer goede samenwerking met hen en moeten ook toegeven dat de Oostkampenaars zeer kermisminded zijn”, weet Alain Dagraed van het eendjeskraam Ducktail te vertellen.

Het is dan ook zeer de vraag of de kermis de komende jaren op deze locatie zal blijven gezien de Schooldreef zoveel mogelijk onthard wordt en nieuwe invulling krijgt. Het volledige programma is terug te vinden op de website van de gemeente www.oostkamp.be. (GST)