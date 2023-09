‘Kermis-Moandag’ vervangt ‘Kermis-Diesendag’: “We zullen evenveel leute en plezier beleven”

Twee weken na de Corneliusfeesten brengt in Veldegem opnieuw ‘de grote kermis’ vermaak en hulde. Alleen komt de traditie van ‘kermis dinsdag’ voortaan een dag vroeger. Op maandag 2 oktober blijft met onder meer de mis voor oud-strijders en de kindermarkt, bijna alles bij het oude.

Waarom een kermisdag in Veldegem op de eerste dinsdag van oktober viel, weten weinigen nog. Maar omdat een kermismaandag aansluit op het weekend en beter past als vrije dag voor basisschool De Stapsteen, valt ‘de grote kermis’ vanaf nu een dag vroeger, dit jaar op 2 oktober. Al zijn op het marktplein alle kermiskramen met ook de botsauto’s al op zondag 1 oktober open.

Traditie

“Vorig jaar namen we van de laatste Kermis-Diesendag met ‘Veldegem zingt’ passend afscheid. Na deze jarenlange traditie verwelkomen we nu Kermis-Moandag. Een nieuwe naam. Het klinkt anders. Maar uiteindelijk zullen we evenveel leute en plezier beleven”, duidt Stefaan Pysson, secretaris van de harmonie Kunst Na Arbeid (KNA).

Een andere dag en naam, maar hetzelfde vertrouwd programma van de markt tot de kerk, en ertussen. Om 9 uur is er de trouwe misviering voor oud-strijders, waarna de ingetogen bloemenhulde aan het monument van de oud-strijders naast de kerk volgt. Het gemeentebestuur, NSB (Nationale Strijdersbond België) Veldegem, harmonie KNA en basisschool De Stapsteen luisteren die plechtigheid op.

Kindermarkt

Vanaf 10 uur tonen die laatsten hun hobby’s tijdens de kindermarkt in de turnzaal. Gelijktijdig exposeren leerlingen kunstwerken in ’t Lokaal en verbindt het harmoniekorps met een rondgang met de belleman door het verkeersvrij centrum. Matthias Bar & Grill serveert ‘s middags kermismenu’s. Tot ‘s avonds laat is Matthias’ feestzaal het decor voor volkse ambiance dankzij de Sportavrienden. Een andere dag, maar de organisatie hoopt zoveel mogelijk Veldegemnaren te kunnen warm maken. (HV)