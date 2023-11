Keramiek, kerststukken, kaarsen en goede doelen in Klerken

De jaarlijkse kerstmarkt in De Vleugels wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 8 en zaterdag 9 december. Dit jaar vindt de kerstmarkt voor de laatste keer plaats in de Grote Zaal van De Vleugels, ingang Stokstraat. Na het bouwverlof wordt de zaal immers afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe zaal.

De kerstmarkt wordt georganiseerd ten voordele van de bewoners van De Vleugels. “Dit jaar zal de kerstmarkt zeker al een dertigtal standhouders kunnen ontvangen. Keramiek, kerststukken, kaarsen en alle traditionele ingrediënten voor een geslaagde kerstmarkt zullen aanwezig zijn. Daarnaast zullen ook een aantal standen van goede doelen te bezoeken zijn, zoals een stand van Kom op Tegen Kanker.

Het hele weekend door zijn er tal van lekkere dingen te verkrijgen, zoals aperitiefbordjes, verwenkoffie, picon, cava, taart, pannenkoeken… Als extraatje komt ook op 8 december het kinderkoor van Heuvelzicht driemaal optreden, zij brengen kerstliedjes”, vertelt Frank De Smet, stafmedewerker communicatie en fondsenwerving en evenementen bij De Vleugels.

Sharing is caring

“Om de twee jaar wordt ook een goed doel verbonden aan deze kerstmarkt. Dit jaar is dat Sharing is Caring, een organisatie waar Ismaël Faes van de dienst zingeving vrijwilliger is en die hem heel na aan het hart ligt. Daarom willen we Ismaël een hart onder de riem steken en dit goede doel steunen dit jaar.

Sharing is Caring is een organisatie die zich inzet om de mensen in het vluchtelingenkamp – de jungle – van Duinkerke, die hopen op een veilige oversteek naar Engeland, schoenen, kleding, voedsel of gewoon een kop warme thee te kunnen bezorgen. Wat wij daarvoor doen is op vrijdag pittabroodjes verkopen. De broodjes zijn te bestellen via de website van De Vleugels www.devleugels.be.”

(AC)