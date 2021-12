Keikoppencarnaval in Poperinge bestaat 55 jaar en pakt uit met eigen bier ‘Kekgoai’

Van 24 tot 27 maart 2022 gaat het Keikoppencarnaval, na een gedwongen coronapauze van twee jaar, opnieuw door in Poperinge. Het wordt onmiddellijk ook een feestjaar, want het Keikoppencarnaval bestaat 55 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden. “Dat doen we onder andere met ons eigen bier ‘Kekgoai’. Een blond biertje van 5,5 graden gemaakt door brouwerij De Plukker”, zegt Lieven Ryckebosch van vzw Keikoppencarnaval.

Al twee jaar moet Poperinge het doen zonder hun Keikoppencarnaval. Geen praalwagens, geen confetti en geen gemaskerde feestvierders in de straten. Het organiserende Keikoppencarnaval blijft niet bij de pakken zitten. Ze stampten een carnavalswandeling uit de grond en organiseerden een digitale carnavalszitting.

Op 12 november kon eindelijk weer wat carnaval gevierd worden met de Schjève Party die het carnavalsjaar 2022 op gang trok. Het Keikoppencarnaval mag komend carnavalsjaar 55 kaarsjes uitblazen. “In de loop van die 55 jaar zijn er redelijk wat veranderingen gebeurd. Wat de verenigingen betreft zijn er niet zoveel in vergelijking met vroeger en hopelijk overleven de huidige verenigingen allemaal het COVID-tijdperk”, zegt Anja Boutton van vzw Keikoppencarnaval.

55 jaar Keikoppencarnaval

“Ik herinner me nog dat de bij de eerste editie van het Kindercarnavalsstoet er rond de 500 deelnemers waren. Dit is ondertussen opgelopen tot ongeveer 2000 deelnemers. Wat een enorme evolutie! Onze Keikoppencarnavalsstoet op zondag was en blijft nog altijd de apotheose van het volledige weekend”, vult Lieven aan. “Onze Oosterhoutse vrienden zijn er ook al bij sinds 1988 en zorgen nog steeds voor de nodige ambiance! Hun ‘Amsterdammertje’ (een paaltje op een trottoir) kreeg dan ook een definitieve plaats in Poperinge nabij de Sint-Bertinuskerk.”

“Onze tentoonstelling, naar aanleiding van 50 jaar Keikoppencarnaval in 2016, lokte heel wat kijklustigen. Hiervoor konden we beroep doen op de archieven van Jean-Pierre Dehaene. Jean-Pierre zit ondertussen niet stil en verzamelt rustig verder dus wie weet”, lachen Anja en Lieven.

En ook het masjern is en blijft uniek voor Poperinge. “Vroeger waren er heel veel deelnemers, zelfs bedrijven deden hieraan mee en kregen de maandag een extra dag verlof. Nu kan je je dit niet meer voorstellen dat een baas je vrijwillig verlof geeft omwille van carnaval. De laatste jaren zien we opnieuw een stijging van de deelnemers en ook het niveau van de kostumering schiet de hoogte in”, zegt Lieven.

“Soms missen we de Poperingse jeugd en de jeugdbewegingen tijdens het carnavalsweekend, want uiteindelijk zijn zij het die de traditie van jaren ver zullen moeten verder zetten.”

Kekgoai

Het aankomende carnavalsjaar moet voor het organiserende Keikoppencarnaval een kers op de taart worden, want het Keikoppencarnaval viert zijn 55ste verjaardag. “Wij zijn alvast gestart met de voorbereidingen voor 2022 en hopelijk kan alles doorgaan. Voor ons 55ste jaar hebben we uitgepakt met ons eigen bier. We wilden iets speciaal doen. Iets dat geassocieerd wordt met carnaval, maar toch toegankelijk is voor iedereen. Na lang denken is het idee van bier er gekomen en dit konden we lokaal brouwen, in samenwerking met brouwerij De Plukker. We hebben een blond biertje gemaakt van 5,5 graden voor onze 55ste verjaardag.”

“Het is een vlot drinkend biertje met toch een uitgesproken smaak. Brouwerij De Plukker heeft ons, als niet kenners, enorm geholpen om de smaak op punt te krijgen en we zijn er heel fier op. Ons bier werd voorgesteld op de opening van het carnavalsseizoen, maar zal je ook kunnen proeven op de Kerstmarkt in de chalets en is te koop bij de bestuursleden.” Bestellen kan ook via carnaval@poperinge.be. Een doos van 12 stuks 33cl bier kost 25 euro.

“Komend carnavalsweekend wordt ook de 25ste verjaardag van de Kindercarnavalstoet gevierd. Artiesten zoals Sam Gooris en de Alpenzusjes zijn al geboekt voor onze fuif op vrijdagavond. Op zaterdag zullen we zoals altijd de kindernamiddag voorzien en ‘s avonds is er de Boemel en de Pardong Garçongkoers. Meer details over het feestprogramma volgt.”

“Op 2 april 2022 is er opnieuw een carnavaleske eucharistieviering ter nagedachtenis van de vele Prinsen die ons ondertussen verlaten hebben. We hebben een fantastische samenwerking met Stad Poperinge en onze sponsors en daarvoor zijn we hen dankbaar, want zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn”, zeggen Lieven en Anja. “Vroeger was het Poperingse carnaval 1 dag en ondertussen is dit uitgegroeid tot een 4-daagse.

(LB)