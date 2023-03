Kattenfoor opent de deuren op Grote Markt van Ieper

Van vrijdag 3 tot en met zondag 12 maart 2023 strijkt de Kattenfoor weer neer op de Grote Markt van Ieper. Met meer dan 35 kramen is er gegarandeerd voor ieder wat wils. De officiële opening door het schepencollege vond plaats op vrijdag 3 maart. De kinderen mochten dan als tijdens de rondgang als eerste genieten van de vele attracties en randanimatie.

Traditiegetrouw werd een cheque van 1.000 euro geschonken door ‘Foorkramers met een hart’. Alain Dagraed, voorzitter van het foorcomité, overhandigde de cheque aan Het Vlot, de school voor buitengewoon onderwijs, verdeeld over drie vestingen. Ook dit jaar wordt een prikkelarm moment voorzien. Dit vindt plaats op dinsdag 7 maart van 16.30 uur tot 18.30 uur. Voordelig kermisvieren doe je met de kortingsbonnen die je kunt downloaden via de site van de Stad Ieper. Omwille van de Kattenfoor zal de wekelijkse zaterdagmarkt op 4 en 11 maart plaatsvinden op het Esplanadeplein.

“Enorm dankbaar”

“Als school voor buitengewoon onderwijs zijn we enorm dankbaar met dit bedrag”, aldus kleuteronderwijzeres Els Six namens het team van Het Vlot. “Door plaatsgebrek werden we genoodzaakt om nog een extra locatie te vinden. We konden terecht in de school in Brielen die reeds meer dan een jaar leeg stond. De vorige directie en het schoolbestuur beslisten om er de kleuters van type 9, kinderen met autismespectrumstoornis, en de kleuters van type 2 met een matige tot ernstige mentale beperking er te huisvesten. De verhuis van de vijf kleuterklassen tijdens de grote vakantie was dan ook een immense karwei. Het speelgoed moest verdeeld worden over drie vestigingen want ook in het oude parochiaal centrum in de Sint-Catharinastraat bevinden er zich nog drie klassen voor kinderen met een ernstige mentale beperking. Daarom is de cheque van 1.000 euro een fantastisch cadeau om er speelgoed mee aan te schaffen voor op de speelplaatsen.”

Ideeën

De ideeën zijn al volop aan het broeden onder het personeel. “We denken bijvoorbeeld aan een elektronische bellenblazer, ballen, buggy’s, een ballenvanger, fietsen, ballen, en dergelijke. Het bedrag zal zeker goed besteed worden en onze kinderen zullen er alleen maar verder door kunnen openbloeien en zich ontwikkelen. Namens het hele team van Het Vlot zeggen we hartelijke dank”, besluit Els Six.