Katrien Verfaillie zet de vakantie in met poëtische West-Vlaamse Zomerse Klanken in Hoeve Noord Gasthuis De Panne

Onder de noemer Zomerse Klanken trekt De Panne dit seizoen de muzikale kaart met huiskamerconcerten op unieke openluchtlocaties. Zondagmorgen raakte Katrien Verfaillie (46) de gevoelige snaar bij haar publiek met haar coronahit ‘‘Kunnik Nemi Na Joen Komn’ (een eigen bewerking van Jean Ferrats ‘La Montagne’/Wim Sonnevelds ‘Het dorp’).

Ook haar intimistische pianospel en poëtische eigen geschreven liedjes in het West-Vlaams, de taal van haar roots die ze blijft koesteren hoewel ze al jaren in Gent woont, wisten te bekoren.

“Het componeren op piano is begonnen daags nadat mijn vader is gestorven, intussen al meer dan 10 jaar geleden, en ik ben niet meer gestopt”, vertelt Katrien. Eind 2014 kwam haar eerste instrumentale album uit, de cd ‘Pigeon’, waarvan de titel verwijst naar de koosnaam die haar vader haar gaf: ‘duvetje’.

Verhalen

Haar tweede cd werd ‘Short Stories’ (2017) en dat is ook wat Katrien doet op haar concerten: ze vertelt verhalen met haar pianospel. “Zangeres ben ik eigenlijk geworden door corona, met Kunnik nemi na joen komn”, lacht Katrien.

“Aan mijn corona-cd heb ik intens gezwoegd, maar ik wilde er ook iedereen en vooral de mensen uit de zorgsector een hart mee onder de riem steken. Van de 10.000 gedrukte exemplaren zijn er al meer dan 9500 verkocht. Op de cd ‘Gie Zorgt’ staan 6 melodieuze West-Vlaamse liedjes en evenveel pure pianocomposities.”

Coronaliedje

Wanneer Katrien haar concert begint met haar beroemde coronaliedje wordt het stil op het erf van de hoeve. Alleen tjilpende vogeltjes begeleiden haar als backing vocals op de kabbelende klanken van haar pianospel. Katrien praat haar nummers aan elkaar met veel gevoel voor humor, kleine, warme verhalen uit het dagelijkse leven, doorspekt met grappige kwinkslagen.

“Mijn liedje ‘memeetje’ draag ik op aan mijn grootmoeder, een ‘specialleke’ die tot haar 94ste nooit luxe had gekend, niet wist wat een badkamer was, en we vreesden het ergste toen ze naar een woonzorgcentrum moest. Maar daar is ze de laatste jaren van haar leven opengebloeid, dankzij de goede zorgen die ze er kreeg!”

Katrien Verfaillie is niet alleen een muzikaal talent, ze slaagt er ook in om met haar concerten haar publiek te laten delen in haar kleine gelukjes en haar positieve ingesteldheid over te dragen.

