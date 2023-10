Käthe Kollwitz Vredesloop in Ieper roept op tot solidariteit

Net als de voorbije jaren is er bij de 24ste editie van de Käthe Kollwitz Vredesloop op 21 oktober in Ieper een thema gekoppeld aan de solidariteitsloop. “We verwerpen apartheid en roepen op tot solidariteit met de Palestijnse bevolking”, vertelt organisator en vredesactivist Geert Vanlangendonck (65).

“Ons thema stond los van de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza. We snijden dus een heel actueel thema aan. Ik ging in gesprek met enkele Palestijnen uit Gaza die nu in België wonen of ze zaterdag willen komen getuigen of een statement maken. Ik vind het belangrijk dat we hun stem kunnen laten horen en dat we ze kunnen betrekken bij ons initiatief. Ik ben zelf nog in Gaza geweest meer dan 20 jaar geleden rond de tweede intifada. Ook nu is de situatie met de recente escalatie heel schrijnend. Het houdt me constant bezig.”

Kleine wijziging

Zaterdag 21 oktober staat de 24ste editie gepland. Start en aankomst is aan de Fenix. “Volgend jaar zitten we aan ons zilveren jubileum. Daarna is het stilaan tijd om de fakkel door te geven”, lacht Geert. “Net als de voorbije jaren is er een 5 kilometer en 10 mijl, de ‘Ten Miles for Peace’. Het parcours van de 10 mijl kende enkele kleine aanpassingen door de werken in de Dikkebusseweg. Er zal een passage zijn via de parking van Wallays. Verder houden we vast aan ons prachtig parcours. Om 15 uur gaat de 10 mijl van start, tien minuten later de 5 kilometer. We kunnen weer een beroep op een trouwe schare medewerkers.”

Vredespaal

De voorinschrijvingen leverden al 180 deelnemers op. “We werken met daginschrijvingen en denken dat we in totaal aan 300 lopers zullen uitkomen. Daginschrijvingen kunnen zaterdag vanaf 12 uur tot 30 minuten voor de start. Het aantal lopers is voor ons niet langer prioritair, het thema en de vredesboodschap is dat wel. Ook dit jaar planten we de Vredespaal neer, dat zal nu aan de weide bij de Wervikstraat zijn. Dat is vlakbij het vertrekpunt van de wandeling in de Gasthuisbossen. Vorig jaar kwam de paal bij Hill 60”, besluit Geert.