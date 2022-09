Kasteelstraatfeesten vieren vijftigste editie: Een glamoureus jubileum

De Kasteelstraatfeesten beleven zaterdag hun vijftigste editie. Wat begon als een eenvoudig straatfeest, is uitgegroeid tot een populair evenement in heel Sint-Eloois-Winkel. Ook dit jaar staat van alles te gebeuren. Het thema is ‘Hollywood’.

Vijftig jaar geleden startten enkele bewoners van de Kasteelstraat in Sint-Eloois-Winkel met een klein straatfeest. “Een straatfeest zoals er nu veel straatfeesten zijn. De kinderen trokken de straat op en kleurden erop los. Doorheen de geschiedenis zijn de Kasteelstraatfeesten erg gegroeid. Doordat er zoveel voor de kinderen te doen was, was er ook interesse van andere jonge gezinnen”, aldus Nico Vandemoortele, lid van het organiserend comité dat een twintigtal enthousiastelingen telt. De festiviteiten lokten al snel een pak volk. “Ooit werden hier zelfs dierenkoersen georganiseerd. Dat zorgde voor spektakel, maar werd finaal niet meer toegelaten.”

Kinderen

De voorbije jaren kozen de organisatoren voor eenzelfde concept. “We proberen op elk moment van de dag iets te organiseren. Daarbij staan kinderen vaak centraal.” Dit jaar wordt er gewerkt rond het thema ‘Hollywood’. “Het is de bedoeling dat jong en oud zaterdag kunnen genieten van de wereld van glitter en glamour.”

De feesten beginnen al om acht uur ‘s ochtends. “De Hulk is de ideale filmheld om onze festiviteiten op gang te schieten.”

Daarna trekt de scharminkelkarre door Sint-Eloois-Winkel en haalt de kinderen op. De haltes dit jaar zijn ‘t Klein Schardauw, de brandweer, de hoek van de Kapelstraat met de Rollegemkapelstraat, de hoek van de Stenen Stampkot en de Kapelstraat, langs de Gullegemsestraat, in de Olympialaan, aan het Rozenplein, en in de Izegemsestraat. De scharminkelkarre brengt de kinderen naar het knutselatelier, waar ze zich kunnen uitleven. De Chiro helpt het knutselatelier mee in goede banen leiden.

Om de ochtend af te sluiten is er om 11 uur een kinderfuif, en een aperitief. De percussieband ‘Beng’ zorgt voor de vrolijke noot.

Stoet

In de namiddag trekt een heuse stoet door het centrum. “We werken hiervoor samen met de school. Als ware filmsterren zullen de kinderen verkleed door de gemeente trekken.”

Ondertussen zijn alle senioren welkom in de tent in de Kasteelstraat. Daar kunnen ze voor één euro genieten van koffie met taart. Inschrijven hiervoor is verplicht en kan bij Dries Vuylsteke en Sofie Rommens, in de Kerkstraat 3.

Na hun tocht door de gemeente kunnen de kinderen deelnemen aan een spel georganiseerd door de KSA. Voor de kleuters brengt Christoon een leuke theatervoorstelling.

Rennen en sterren

’s Avonds kunnen de sportieve lagere schoolkinderen hun kunnen tonen tijdens de Rode Lopers Cross. Ieder jaar is het ook uitkijken naar de avondwedstrijd voor verenigingen. Die is dit jaar omgedoopt tot het Gala van de Oscars. Acht verenigingen nemen het tegen elkaar op: de brandweer, de Chiro, Winkel B, jeugdhuis Chaplin, NAR, het oudercomité van de school, de KSA en het paardenkoerscomité.

“We sluiten de festiviteiten af met een traditionele activiteit. De Kasteelstraatfeesten bestaan vijftig jaar en de smijtinge is bijna even oud. Vroeger werd er gegooid met zelfgemaakte popjes gevuld met rijst. Nu zijn het schitterende prijzen die uit de lucht komen vallen in de vorm van sterren.”

Helemaal afgesloten wordt er met een mooi vuurwerk.