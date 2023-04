Kartje Kilo maakt lijflied voor Weekend van het Volkscafé: duo treedt zondag op in tien cafés in de Westhoek

‘Up café, wie goat er met us mee, met de velo of à pied’ het is een van de zinnen die blijft hangen in het lied ‘Up Café’ dat Kartje Kilo lanceerde ter gelegenheid van het Weekend van het Volkscafé op 22 en 23 april.

In 2023 worden de volkscafés opnieuw in de kijker geplaatst tijdens het Weekend van het volkscafé op 22 & 23 april 2023. “Het Weekend van het volkscafé zet de cafés in de kijker door een mix van extra evenementen en leuke activiteiten. Van volkssport tot huisgemaakte soep, van swing-jazz tot musette”, laat Toerisme Westhoek weten. “Een topper blijft de ‘Picon Maison’ die grensoverschrijdend tot het bekendste aperitief is uitgegroeid. Maar vergeet ook de bieren & de wijnen uit de Westhoek niet, die je op verschillende locaties kan proeven.”

Vrijwel in elke café is er animatie, gebracht door een solomuzikant of een toffe muziekband. “Authentiek, volks, veel sfeer en gezelligheid. De topact wordt dit jaar gebracht door de tandem Kartje Kilo, die ter gelegenheid van het weekend een single over de volkscafés uitbrengt. Je kan hen live zien op zondag 23 april in een tiental cafés verspreid over de regio. Geniet zonder mate.”

Van Diksmuide tot Ieper

Na de teaser van vorige week dropte Kartje Kilo nu de volledige clip van ‘Up Café’. Wouter Sinaeve (48) vormt samen met Johan Feys (48) het Ieperse straattheaterduo Kartje Kilo. Ze zijn verheugd om dit jaar een lijflied te mogen lanceren voor dit initiatief dat hen nauw aan het hart ligt. “We hebben al een drietal keer meegewerkt aan Weekend van het Volkscafé en kennen initiatiefnemer Geert Gombeir goed”, zegt Wouter. “Aan het eindresultaat van het lied ging een heel proces vooraf. De rode draad in de tekst zijn de belangrijkste eigenschappen van een volkscafé. Na een brainstorm met Johan werd er verder aan de slag gegaan met de tekst en een eerste melodie gecreëerd. We werkten samen met Ibe Verbeke, een beloftevolle muzikant, met wie we eerder al ‘J ‘aime bien le Camembert’ en ‘Tegoare’ maakten en met Mattie Archie, die ons al begeleidde bij “Want met Kerst”. Jonas Vanthomme maakte de videoclip die maandag officieel gelanceerd werd. Zondag zullen we weten in welk van de tien volkscafés de song het best pakt. We starten in Normandie in Diksmuide om 9.30 uur en eindigen om 18.30 uur in onze thuisstad Ieper in Kaffee Bazaar.”

Vinylversie

‘Up café’ – waarbij ook de sanseveria een prominente rol speelt – is nu beschikbaar op alle digitale platformen. “Hopelijk wordt het opgepikt door Radio 2. Er komt nog een vinylversie, waarvoor je nu al kan intekenen. Het nummer op de B-kant houden we nog even als verrassing.”

Wouter vindt deze initiatieven belangrijk. “Het is echt wel West-Vlaams erfgoed en dit mag niet verdwijnen. Een volkscafé is heel gemoedelijk en charmant. Het is goed dat het nu een gans weekend in de kijker staat”, besluit Wouter.