Kartje Kilo lanceert op Festival Dranouter nieuwe act Dave & Alistair

Na drie edities Feestcomiteit Dikkebusstraat komt Kartje Kilo dit jaar met een nieuwe act op de proppen. De ‘eiige’ tweeling Dave & Alistair gaat op zoek naar z’n ouders en z’n roots, want ze werden verwekt tijdens de eerste editie van het festival.

Kartje Kilo is ook dit jaar weer van de partij op Festival Dranouter. Het Ieperse straattheaterduo bestaande uit Johan Feys (48) en Wouter Sinaeve (49) lanceert dit jaar een nieuwe act: Dave & Alistair. “Het was vroeger onze droom om ooit iets te mogen doen op Dranouter”, vertelt Johan. “Intussen werken we al 15 jaar samen met het festival en het is elk jaar thuiskomen. Tot vorig jaar was er het Feestcomiteit Dikkebusstraat, waar we de rollen van Lode en Ridge vertolkten. Nu gooien we het over een andere boeg met Dave, gespeeld door mezelf, en Alistair, het alterego van mijn kompaan Wouter. De namen verwijzen naar artiesten die er tijdens de eerste editie bij waren.”

De Koer

Dave & Alistair zijn vondelingen en op zoek naar hun ouders. Wat ze wel weten, is dat ze verwekt werden tijdens de eerste editie. “Onze spreuk is peace, love en patchoulie. Patchoulie is een verwijzing naar de hippiecultuur. Op vrijdag om 16.30 uur, 17.30 uur en 18.30 uur kan je ons terugvinden in de nieuwe tent De Koer, vlakbij de Guiness Bar en richting de Club. Op zaterdag voegen we daar nog voorstellingen om 14.30 uur en 15.30 uur aan toe. Elke voorstelling duurt ongeveer 25 minuten. We nemen het publiek mee naar het oude Dranouter en zorgen voor een interactieve voorstelling met live folkmuziek en een trip down to memory lane naar de vorige edities. Dit wordt allemaal overgoten met een Kartje Kilo-saus. Deze rol bevalt me, voor mezelf is het een rustigere rol dan anders”, aldus Johan, die nog meegeeft dat je Kartje Kilo ook nog elders kan terugvinden. “Zondagavond rond 21.30 uur brengen we onze hits in de Sint-Bernardusbar.” (API)