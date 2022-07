Kapels Wijnclubje organiseert tweede editie Bevrijdingsfeest

Op zaterdag 9 juli organiseren Dirk Braeckevelt, Emmanuel Audenaert van Wijngoed Kapelle en Patrick D’Hondt van combinatiezaak ’t Eén en t’ Ander voor de tweede keer het Bevrijdingsfeest.

Vorig jaar stond het feest nog in het teken van het loslaten van de coronamaatregelen. De organisatoren twijfelden niet om dit jaar een vervolgeditie te voorzien. Iedereen is vanaf 18 uur welkom op het kerkplein van Schuiferskapelle voor een hapje en drankje met sfeervolle muziek.

Plezier en lokale handel

“Het sociale contact staat net zoals vorig jaar centraal”, zegt Dirk. “We willen de mensen samenbrengen en op deze manier de vakantieperiode en de zomermaanden goed inzetten. Vorig jaar hadden we wat pech met het weer, waardoor we ons programma wat moesten aanpassen. Hopelijk zijn de weergoden ons ditmaal beter gezind. Op ons Bevrijdingsfeest staan plezier en lokale handel weer centraal. We hebben lokale zelfstandigen en verenigingen aangesproken en zij zullen verschillende eet- en drankstandjes opzetten. Zo zal Ludo, die jaren in Italië gewoond heeft, de Italiaanse sfeer tot bij ons brengen en Italiaanse wafels en limoncello aanbieden. Samen met Ijspol en Jimmy, die deelnam aan het populaire televisieprogramma Bake Off, voorzien zij het heerlijk dessert. Voor wijn, bier, mosselen en hapjes kan iedereen dan weer terecht bij onder andere muziekgroep The Dirty Scums, ’t Eén en ’t Ander, Wijngoed Kapelle en andere zelfstandigen. Net zoals vorig jaar zorgen we voor sfeervolle muziek vanop een oude strokar.”

Zelf glas meebrengen

“We vragen aan iedereen om een eigen glas mee te brengen”, zegt Patrick. “We willen immers weer inzetten op ecologie. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen beperkingen en zal de straat niet afgesloten zijn. Het doel is dat iedereen in een sfeervol en gezellig decor kan genieten van elkaars gezelschap. We organiseren deze avond uit sociale en culturele belangen en houden er financieel niets aan over. Integendeel, we hopen dat we uit de kosten kunnen geraken. Helaas krijgen we geen subsidies van de stad Tielt, wat we toch wel betreuren aangezien het wel degelijk om een cultureel evenement gaat. Gelukkig heeft Vlaanderen Feest wel groen licht gegeven en zullen we een subsidie ontvangen.” (TV)