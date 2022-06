Kapels dorpsfeest wordt wielerfestijn: “Schuiferskapelle wordt hét dorp van de Elfstedenronde”

Het Schuiferskapelse kermisweekend op 10, 11 en 12 juni zal er dit jaar een tikkeltje anders uitzien dan gewoonlijk. Zo grijpt het Kapels Bewonersplatform de doortocht van de wielerwedstrijd de Elfstedenronde aan om op zondag 12 juni een wielerfandorp te organiseren in het centrum van Schuiferskapelle. “Het was het ideale moment om de kermis eens in een ander kleedje te steken.”

Dirk Braeckevelt en Bruno Gekiere vormen sinds maart het nieuwe voorzittersduo van het Bewonersplatform. Bij de start van hun ambtstermijn toonden ze zich ambitieus. En die ambitie uit zich nu ook. “Vroeger was onze kermis vrij traditioneel”, vertelt Dirk Braeckevelt.

“Maar met de voorzitterswissel, leek het ons het ideale moment om de kermis eens in een nieuw kleedje te steken en eens iets anders te doen qua randanimatie en evenementen.”

Wielerdorp

Toen ze van Tielts schepen Klaas Carrette (CD&V) hoorden dat de Elfstedenronde in Kapelle zou passeren, was de keuze om iets te doen rond de wielerwedstrijd snel gemaakt. “Zeker omdat onze Kapelse Wielerclub dit jaar ook zijn vijftigste verjaardag viert. Het is het ideale moment om hen ook eens in de kijker te plaatsen, want zij hebben in al die jaren heel wat voor ons dorp gedaan.”

Voor de passage van de koers zal het Bewonersplatform daarom een heus wielerdorp inrichten. “Schuiferskapelle wordt hét dorp van de Elfstedenronde”, lacht Dirk Braeckevelt. “Vanaf 11 uur gaan we voor een gezellige sfeer.”

Ze kunnen daarvoor zelfs rekenen op de steun van Kwaremont, waar ex-profrenner Nico Mattan vertegenwoordiger is. “Toen we contact opnamen met Kwaremont waren ze meteen enthousiast om mee te springen in het verhaal. Ze komen onder meer vlaggen leveren en ook een grote opblaasbare Kwaremontfles van zo’n zes meter hoog zal het wielerdorp mee inkleden.”

“Omdat het die dag ook vaderdag is, krijgen alle vaders die met hun zoon of dochter in wielerkledij naar het wielerdorp komen trouwens een gratis Kwaremont!”

Zelfs de koersdirecteur komt langs

Als kers op de taart zal zelfs de koersdirecteur van de Elfstedenronde halt houden in Kapelle. “De doortocht van de renners wordt verwacht rond 14.30 uur. Een klein half uurtje eerder zal echter ook de koersdirecteur hier even halt houden om eens met het bestuur van de Kapelse wielerclub te spreken.”

“Daarnaast zullen de renners ook op voorhand gebrieft worden dat er hier een wielerdorp is. We zullen dan ook de hele passage zo goed mogelijk proberen versieren.”

Ook de Kapelse verenigingen zullen de handen uit de mouwen steken. Zo zal de bar uitgebaat worden door de KSA en zullen enkele andere verenigingen een standje hebben. Basisschool De Dorpsparel houdt dan weer een pop-upbar open in Dorpsboerderij Nest.

“Ook wij blijven in het thema van de koers”, vertelt Joke Goemaere van de dorpsboerderij. ‘Zo krijgt elk kindje dat een wielertekening inkleurt een gratis ijsje.” “Het wordt dus één groot wielerfeest”, besluit Dirk Braeckevelt.

