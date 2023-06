Ardooie is rijk aan veldkapellen. Tijdens de meimaand, die ook hier de Mariamaand is, hebben ze vanuit residentie woonzorgcentrum Hardoy, een tocht georganiseerd voor rolstoelgebruikers naar een aantal kapelletjes. Het was voor een aantal van de deelnemers ingetogen herinneringen oproepen want aan veel veldkapellen is er ook een verhaal verbonden. Voor de oude Ardooienaren was het dan ook een heel aangenaam terugkeren naar de wijk waar ze opgroeiden. (JM/foto JM)