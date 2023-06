Kapelle in ‘t Park aan derde editie toe

Op zaterdag 1 juli organiseren Dirk Braeckevelt van het Bewonersplatform, Emmanuel Audenaert van Wijngoed Kapelle en Patrick D’Hondt van ’t Eén en t’ Ander voor de derde keer een bevrijdingsfeest in Schuiferskapelle. Het thema dit jaar is Kapelle Camping.

De drie heren, die samen het Kapels Wijnclubje vormen, zorgen vanaf 17 uur terug voor een (gastronomisch) hapje en een drankje in hartje Kapelle. Net als bij de vorige editie gebeurt dat in samenwerking met standjes van lokale ondernemers. Ontmoeting en samen genieten staat terug centraal. Helemaal nieuw aan deze ‘Kapelle in ‘t Park’ is dat er ook een live optreden voorzien wordt. Daarbij viel de keuze op de Gents-Kortrijkse indieband Pingpongclub. Leuk extraatje is dat iedereen gerust een tentje mag opslaan op het grasperk aan het De Breuckplein en er helemaal gratis mag blijven overnachten. (SV)