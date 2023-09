Kandidaten Koning Ezel trappen verkiezing af met behendigheidsproef

De zeven kandidaten die in Kuurne meedingen naar de titel van Koning Ezel kregen woensdagavond hun eerste behendigheidsproef voorgeschoteld. Het voorplein van het gemeentehuis was daarbij het speelveld. De opdracht voor de kandidaten en hun team bestond erin om zo snel mogelijk via vier bierkratten het voorplein over te steken. Wie daarin als eerste slaagde, werd de winnaar van de wedstrijd.

Aanvankelijk ging het gelijk op, tot het team van Brent Gheysens plots een versnelling hoger ging schakelen en uiteindelijk de winnaar werd van deze eerste proef. “De proef was op ons lijf geschreven”, reageert Brent die daarbij de assistentie kreeg van zijn vriendin Delphine De Mits en zijn twee vrienden Vic Vanwynsberghe en Thomas Vanmarcke. “Vic en ikzelf konden ons eigenlijk goed uitleven in deze proef gezien wij ook bij de Chiro dergelijke spelletjes doen. Als het om praktische proeven gaat, heeft mijn team zeker een voordeel gezien we allemaal nog jong zijn. Kennisvragen over Kuurne liggen ons minder, zeker als het gaat over de geschiedenis van de Ezelsgemeente.” Of het team van Brent zijn voorsprong ook zal kunnen behouden, wordt weldra duidelijk gezien op ezelszaterdag de strijd wordt verdergezet.

De zeven enthousiaste Kuurnenaren die dit jaar een worp doen om Koning Ezel te worden, zijn Sven Grymonprez (34), Michiel Bonte (26), Kevin Bonte (24), Sven Goethals (29), Angelo Van Thournout (32), Brent Gheysen (24) en Pol Viaene (63). (BRU)