Kamping Kitsch wordt tropisch en milieuvriendelijker:“Dit jaar trekken we de kaart van de ecologische bekers”

Felroze boa’s, glitterkostuums en een verdwaalde smurf. Kortrijk zet zich op zaterdag 19 augustus schrap voor een nieuwe editie van Kamping Kitsch en de 25.000 feestvierders die richting de festivalzone trekken. Met weersvoorspellingen die naar het tropische neigen en een line-up om vingers bij af te likken, lijkt het er sterk op dat het een recordeditie zal worden.

Wat ooit begon als een feestje in een discotheek, om het einde van de vakantie te vieren, groeide uit tot het grootste festival van zijn soort. Een verkleedfeest zonder gelijke, waarbij ondertussen de landsgrenzen al zijn overschreden. Nederland krijgt jaarlijks het Kamping Kitsch circus over de vloer en in de wandelgangen gonst het van de geruchten dat ook een ander land op het verlanglijstje staat.

Hokjes verpulveren

De die-hard fans van het festival zagen hun fuif groeien tot de mastodont dat het vandaag is geworden. “Ik herinner me nog de tijden dat er een caravan en één podium stond. Nu is het een mini-stad geworden”, lacht Stephanie Rogeau. Al jaar en dag staat Kamping Kitsch in het vet en in het roze in haar agenda aangestipt.

“Wat ik ervan verwacht? Heel wat ambiance en natuurlijk een diepe decolleté van mijn vrouw!” – Jonathan Drobzynski

“Het is vooral de erg ontspannen en compleet van de pot gerukte sfeer die het hem voor mij doet. Je ziet er mensen die in het dagelijkse leven advocaat of dokter zijn, maar op Kamping Kitsch zijn ze Power Ranger of ballerina. We leven in een maatschappij waar alles in bepaalde hokjes wordt geduwd, maar op de kamping worden diezelfde hokjes verpulverd. Ik zal altijd een vaste bezoeker blijven, al hoop ik natuurlijk dat ze de identiteit van het feest kunnen bewaren. Het mag niet teveel op Tomorrowland beginnen lijken.”

Fuifbeest

Jaarlijks verwelkomt het festival ook nieuwe mensen, bezoekers die er nooit eerder waren en dan ook niet weten aan wat ze zich mogen verwachten. “Mijn vrouw ging vorig jaar al voor het eerst naar Kamping Kitsch. Ik was er een beetje schuw voor eigenlijk”, klinkt het bij Jonathan Drobzynski. “Ik was best wel een fuifbeest hoor, maar ik ging naar de klassieke fuiven. Dit jaar slingerde mijn echtgenote me naar het hoofd dat ik eens moest stoppen met iedere keer zo serieus te zijn. Heel West-Vlaanderen praat erover, veel meer zelfs, dus waarom zou ik schrik hebben? Ik stelde ondertussen al mijn outfit samen en sta te trappelen om voor het eerst door de poort te stappen. Wat ik ervan verwacht? Heel wat ambiance en natuurlijk een diepe decolleté van mijn vrouw!”

© CL

Absurde stunts

Naast de bezoekers die jaar na jaar niet kunnen wachten om 12 uur lang compleet los te gaan, staan ook heel wat artiesten keer op keer in rij om aanwezig te kunnen zijn. Kamping Kitsch staat te boek als de springplank voor heel wat lokaal en internationaal talent, die na hun passage op de festivalweide kunnen rekenen op een resem boekingen. Wie ook opnieuw op de radar is verschoven, na een afwezigheid van enkele jaren, is Marven Snow Blow Vantorre. Hij maakte furore op het internet dankzij zijn filmpjes van compleet absurde stunts, maar verdween dan in de vergetelheid.

“Het is een donkere periode geweest met heel wat problemen, maar ik ben opnieuw klaar om het podium te beklimmen”, verduidelijkt de Kortrijkzaan. “Ik wil muziek maken, ik wil rappen en natuurlijk mensen entertainen. Toen ze van Kamping Kitsch belden om te vragen of ik geen zin had om hun mascotte te worden, moest ik niet lang twijfelen. Van dag op dag wist iedereen opnieuw wie ik was en ondertussen ben ik al zelfs tot in Nederland geweest. Niet iedereen is fan van het principe van Kamping Kitsch, maar je kan onmogelijk ontkennen dat het een gigantische boost is voor je carrière.”

Ecologie

Anno 2023 is ecologie een pijler geworden van zowat iedere organisatie en dat is in Kortrijk niet anders. In het verleden kreeg Kamping Kitsch te maken met een erg ongelukkige situatie, waarbij plastic afval dat op het terrein was blijven liggen, door een grasmachine tot gort werd gemalen. Arbeiders zijn toen meer dan een week bezig geweest om alles met de hand op te ruimen.

“Dit jaar trekken we de kaart van de herbruikbare bekers”, horen we van organisator Johnny Overdrive. “Bij aankomst moet iedereen een beker kopen en die wordt keer op keer omgewisseld wanneer ze drank bestellen. Op het einde van de rit brengen ze die beker terug en krijgen ze hun geld op de rekening gestort. We gaan echt volop voor een cashless systeem waarbij alles via QR-codes op de bandjes verloopt”, klinkt het.