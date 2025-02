Kamping Kitsch Club pakt opnieuw uit met talentenjacht

Ook dit jaar gaat Kamping Kitsch Club op zoek naar nieuw talent, tijdens het Slagerconcours. De talentenjacht stelt zowel bekende als onbekende artiesten in staat een worp te doen naar een plaats op het hoofdpodium van Kamping Kitsch.”Dit jaar is de prijzenpot groter dan ooit.”

Van een onbekende charmezanger tot een Belgische vedette met een eigen videoclip? Naast het meest absurde verkleedfeest van de Benelux, staat Kamping Kitsch Club al jaar en dag te boek als een springplank voor talent. Voor het derde jaar op rij, gaan de festivalorganisatoren dan ook op zoek naar dergelijk talent, in hun eigen talentenshow. Samen met DJ Peter Van Praag, die op de festivalweide ook de Slager Tente draaiende houdt, zoeken de rekels van Kamping Kitsch Club 10 artiesten.

“Echt goed kunnen zingen? Dat is zo meteen nog niet nodig”, lacht de organisatie. “Je moet vooral die Kamping Kitsch factor hebben. Mensen zijn er om zich te amuseren, en dat kunnen ze alleen maar wanneer je een echt showbeest bent. We gaan dus op zoek naar veel meer dan alleen maar een engelenstem. Je moet het dak eraf kunnen blazen!”

De voorrondes van het Slagerconcours zijn ondertussen al gestart. “En iedereen kan nog inschrijven. Het volstaat om ons een video van een van je nummers of optredens toe te sturen. Het is dan aan de mensen om de 10 beste inzendingen te kiezen, 10 artiesten die allemaal richting finale gaan op 27 april.”

Tijdens die finale kunnen de 10 nog overblijvende artiesten kans maken op die felbegeerde plaats op het hoofdpodium van het festival. “Maar we pakken dit jaar ook uit met een indrukwekkende prijzenpot. Iedereen kan zelfs 3 keer winnen, waardoor het voor zowat iedereen interessant wordt. De top 3 van de finale krijgt een plaats op de main stage, maar er is ook cash geld en zelfs aankoopbonnen voor een muziekhandel te verdelen. En dan spreken we nog niet van de mogelijkheden om een eigen videoclip of professionele opname in de wacht te slepen. De finale zal trouwens aaneen worden gepraat door niemand minder dan Sergio, die op het einde van de avond ook nog een wervelende show zal geven.”