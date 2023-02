Kaartenverkoop Land of Love van start

Op woensdag 8 februari om 18 uur gaat de voorverkoop van de tickets voor de zesde editie van het dancefestival Land of Love van start. De prijzen zijn wat gestegen in vergelijking met vorig jaar, maar hoe sneller je kaartjes koopt, hoe minder je betaalt.

Een week lang geldt er een early bird-prijs van 52 euro voor een zaterdagticket en 72 euro voor een combiticket voor de zaterdag plus de vrijdagse preparty. De week erna komt er 5 euro bij en dan nog eens twee opeenvolgende keren 5 euro tot uiteindelijk 67 en 87 euro. Wie alleen naar de preparty komt, telt 25 euro neer.

Twee podia op vrijdag

Land of Love heeft plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus. “We hopen opnieuw het bordje uitverkocht te mogen bovenhalen”, zegt Frederick Muys namens de organisatoren. “Vorig jaar scheerde het festival hoge toppen met zo’n 2.000 bezoekers op vrijdag en 8.000 op zaterdag. Op vrijdag toveren we de Retro-tent met een capaciteit van 2.000 man weer om tot een heuse danstempel met de beste retro-dj’s. Dit jaar voorzien we ook een tweede podium op vrijdag, maar we houden nog even geheim wat er op die stage zal gebeuren. De moeite waard wordt het vast en zeker.”

“Op zaterdag serveren we opnieuw vijf podia. De Water-stage wordt ditmaal een heuse feesttent. De Retro-, Rock- en Hardstyle-tenten blijven, maar krijgen allemaal extra capaciteit. Over het hoofdpodium kan ik kort zijn: het wordt indrukwekkend.”

Er kan net als vorig jaar gekampeerd worden. The Backyard, zoals de camping officieel heet, is echter beperkt qua omvang. Wie een campingticket koopt (22 euro), kan er vanaf vrijdag 16 uur tot zondag 12 uur terecht. Op zaterdagochtend is er ontbijt mogelijk tegen democratische prijzen. Er zal ook voor animatie op de camping gezorgd worden.

Medewerkers gezocht

“Uiteraard is voor onze organisatie een ruime, degelijke crew van medewerkers noodzakelijk”, vervolgt Frederick. “We kunnen traditioneel op een trouwe schare van terugkomers rekenen, maar nu we ons festival weer wat groter willen maken, hebben we logischerwijze extra mensen nodig om alles draaiende te houden. Er kunnen zich bijgevolg voor de komende editie nieuwe medewerkers inschrijven. Dat kan vanaf half februari via onze website. We zullen de precieze startdatum om zich aan te melden nog meedelen via de eigen kanalen.”

Naast de muziek door tientallen dj’s mikken de organisatoren voor hun festival op beleving.

Tickets kunnen vanaf 8 februari om 18 uur gekocht worden via www.landoflove.be