‘Kaaifeesten’ verandert van naam en wordt ‘De Maatjes’

Het Maatjes Comité, onder leiding van voorzitter Glenn Dangreau, heeft beslist dat de Kaaifeesten een andere naam krijgen. Het driedaags maatjesfestijn, de Kaaifeesten, grijpt nu plaats, van 15 tot zondag 19 juni, op het Petrus & Paulusplein en zal voortaan de geschiedenis ingaan als De Maatjes.

De maatjeshappening start op woensdag 15 juni met de aankomst per boot, rond 13.30u. aan de Visserskaai, van het eerste vaatje Hollandse maatjes 2022. In muzikale optocht, met de Oostendse mandatarissen en genodigden, wordt het vaatje naar het naar het Petrus & Paulusplein. Daar worden de eerste maatjes officieel, in aanwezigheid van de pers en de media, gedegusteerd door burgemeester Bart Tommelein, meter Wendy Van Wanten en peter Luc Caals.

Na de receptie gebeurt de uitreiking van de Gerard Award 2022, aan visser Luc Bogaert, bekend van de vistrap. Om 15u. volgt het optreden van de Belgische Shadows, The Silhouets uit Oostende, die de jaren 60 en 70 laten herleven met muziek van The Shadows en Cliff Richard. Ambiance verzekerd!

Op vrijdag 17 juni zijn heel de dag maatjes en andere visgerechten te koop. Om 20u. is er een optreden van de Monrootjes. Op zaterdag 18 juni volgt de dag voor de Oostendenaars, met optredens van GD Sound, Stoffel, Kurt, met presentatie van zanger Ingo Roberts. Om 19 uur staat ‘Oostende zingt’ (met Will Andis, Patrick Dupon en Katrien Lagast-bekend van Paulusfeesten) op het podium, gevolgd door een optreden van De Partyband. Vanaf 19 uur worden 1000 maatjes GRATIS gegeven worden aan de bezoekers! Op zondag 19 juni is er om 14u. een optreden The New Seventies Band, met covers uit de jaren 70. Tijdens de feesten presenteren de organisatoren twee Oostendse biertjes: de Arno (met foto van Arno op de meeneemfles) en het Blonde Biertje van het Hazegras.