Juryleden houden honden (en baasjes) nauwlettend in de gaten tijdens hondenzwemming: “Nog nooit fraude gepleegd”

De 172ste editie van de hondenzwemming was andermaal een voltreffer. Liefst 98 honden waagden de oversteek. Vijf juryleden hielden de viervoeters (en hun baasjes) nauwlettend in de gaten. “Enkel zo kunnen we een correcte uitslag opstellen”, zegt jurylid Bernard Vandewalle die zijn functie al 20 jaar uitoefent.

Hoogtepunt van de kermis in Sint-Baafs-Vijve is nog altijd de hondenzwemming die dit jaar al aan de 172ste editie toe was. 98 honden startten aan de oversteek van de oude Leie-arm. Geen nieuw record, maar toch een opkomst die de organiserende Sint-Bavovrienden tot tevredenheid stemt. Net als het verloop van de overige activiteiten.

Vijf reeksen

“Zo daagden 500 lopers op, waarvan 170 kinderen, voor Wielsbeke Loopt en ook de optredens van de Ketnetband en De Romeo’s waren voltreffers”, zegt Vincent Herman van de Sint-Bavovrienden.

Maar de klemtoon ligt nog altijd bij de hondenzwemming. Dit keer waren er vijf reeksen: één voor de kleine honden en telkens twee voor de middelgrote en grote honden. Die laatste twee zwommen dan ook nog eens een finalereeks. Het bootje dat honden en baasjes de oude Leie-arm overzet mocht dus talloze keren uitvaren. Een krachttoer voor de begeleiders die het schuitje nog altijd ambachtelijk via een touw dat over het water is gespannen, voortbewegen. Ook een zware maar dan mentale inspanning is het voor de juryleden die heel aandachtig moeten toezien op de eigenlijke zwemming. Ze zijn met vijf en Bernard Vandewalle is er al 20 jaar bij.

“Eigenlijk zijn er twee aandachtspunten voor ons. Bij een eerste zien we erop toe dat de hond zelfstandig in het water springt of afdaalt. De hond erin duwen is uit den boze. Dit staan we echt niet toe en leidt onmiddellijk tot diskwalificatie. Een tweede aandachtspunt is de finish. Veel mensen denken dat de hond die als eerste een poot op de oever zet de winnaar is, maar dit klopt niet. Het is de ketting die enkele centimeters voor de oever gespannen hangt, die scherprechter is.”

“We strijden om de eer… en een zak hondenvoer” – Bernard Vandewalle

En tussen start en aankomst kwijten de juryleden zich nog van een taak: onderling afspreken wie welke hond volgt. Enkel zo kan een correcte uitslag opgesteld worden. “Problemen maakten we in al die jaren nog niet echt mee. Soms is er wel eens een discussie, veelal ook dus omdat mensen er niet aan denken dat de ketting de finish is. Maar fraude of zo maakten we nog nooit mee. Er is ook niet veel mee gemoeid. Er wordt gestreden voor de eer en een zak hondenvoer”, lacht Bernard. “Het is en blijft in de eerste plaats puur volksvermaak.” Zelf nam hij nog nooit deel aan de zwemming. “We hebben wel een hond, maar die zwemt niet graag”, verklaart hij.

Wie dit wel graag doet is Melvin, de Jack Russell van Cindy De Poortere uit het naburige Dentergem. Die ging als eerste onder de ketting door bij de kleine honden. “Melvin is de jongste jaren niet uit de top drie weg te slaan. Hij heeft energie te over en is een echte waterrat. Eigenlijk zou hij best gedijen op een boerderij met heel veel landerijen rond”, lacht baasje Cindy. “Melvin leek wel wat zenuwachtig. Misschien omdat ik het ook spannend vond en de hond dit aanvoelde, maar na aankomst was hij helemaal ontspannen. Dat zwemmen doet hij immers supergraag. Hopelijk kan hij nog een tijdje deelnemen. Zijn gezondheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden, mochten er tekenen van letsels komen, dan laten we hem zeker niet meer meedoen.” Als prijs kregen hond en baasje een trofee, een zak hondenvoer en een teddybeer. “Maar hiermee is mijn dochter al aan de haal gegaan”, lacht Cindy.

Laureaten

De top 5 van de kleine honden zag er verder als volgt uit: 2. Basiel van Christiaan Bossuyt, 3. Nova van Romy Wyhaeghe, 4. Ellie van Jonas Vervaeke en 5. Lola van Petra Van Renterghem. Bij de middelgrote en grote honden werd een topdrie samengesteld. Middelgrote honden: 1. Uydie van Bart Vanpoucke, 2. Tuur van Michiel Coudenys en 3. Artois van Senni Vankeirsbilck. Bij de grote honden was Theo van Yaelle Verbeke het snelst, gevolgd door 2. Stella van Jasper Dheedene en 3. Zoef van Eddy Detavenier.

De uitslagen van Wielsbeke Loopt kan je raadplegen op de website wielsbekeloopt.be. De respectieve laureaten van de kidsrun over 300, 600 en 900 meter zijn Lars Vanherreweghe, Sem Verschuere en Flynn Verschuere. De winnaar van de 5 km van Wielsbeke Loopt is Hans Omey, terwijl Davy Stieperaere de 10 km won.