Jürgen Ingels uit Roeselare wil zijn liefde voor de ruimtevaart delen in unieke expositie: “Het begon met pa’s anekdotes”

De grootste ruimtevaartexpo van Europa landt in Antwerpen en daar zit geboren Roeselarenaar Jürgen Ingels achter. De liefde voor de ruimtevaart kreeg hij van zijn pa en onlangs kon hij de hand leggen op heel wat unieke stukken. En die wil hij in de tentoonstelling delen met ons. “Hopelijk kunnen we ook heel wat kinderen warm maken om een kijkje te komen nemen en wie weet doen ze wel de goesting op om in technologie verder te studeren.”

Jürgen Ingels (51) groeide op en liep school in Roeselare, maar woont nu met zijn gezin in Sint-Katelijne-Waver. Professioneel verdiende hij al op meerdere vlakken zijn strepen, maar nu is hij als fintechpionier nog altijd de sterke man in SmartFin Capital.

“We zijn een investeringsfonds. Banken of particuliere investeerders geven ons geld dat wij dan gebruiken om niet-beursgenoteerde bedrijven te helpen groeien.”

De liefde voor de ruimtevaart kreeg hij met de paplepel ingegoten. “Mijn vader had een Apollo-raket op zijn bureau staan, hij las veel boeken over ruimtevaart en vertelde honderduit anekdotes. In 1999, ik was toen nog vrij jong, overleed mijn pa. Vanaf dat moment ben ik van alles beginnen sparen.”

“In die tijd was dat nog betaalbaar ook. Ik kocht zaken op, onder meer bij weduwes van astronauten en kosmonauten. In mijn jeugd heb ik ook de ruimtewedloop tussen Amerikanen en Russen meegemaakt.”

Recent deed zich ook een opportuniteit voor…

“Een Fins bedrijf had in Australië en Azië al exposities gedaan met replica’s die ze gekocht hadden bij NASA. Maar door corona ging dat bedrijf over de kop en wilde de curator snel van die objecten uit het faillissement af. Ik was niet de enige geïnteresseerde uiteraard, maar haalde toch mijn slag thuis.”

“Dan moest al dat materiaal, in totaal 18 tientonners, nog hier geraken. Daar gingen nog heel wat douaneformaliteiten aan vooraf. En ik heb dan snel ook nog een magazijn gekocht in Lier, 1.000 vierkante meter groot dat nu tot tien meter hoog tjokvol met kisten staat.”

En die historische stukken wilde je met het publiek delen?

” Die stukken komen al uit een expositie en samen met het andere materiaal dat ik al jarenlang verzamelde, is het gegoten om een unieke tentoonstelling over ruimtevaart samen te stellen. Ook over de rol van België in het hele verhaal en ook over de technologieën die we te danken hebben aan de ruimtevaart.”

“Dat de gps daar zijn oorsprong kent, zal wellicht niet verbazen. Maar ook een gymschoen, de tefalpan en isolatiemateriaal komen voort uit onderzoek dat gebeurde om oplossingen te vinden om naar de maan te kunnen reizen. Samen met een goede maat heb ik ook een boek geschreven waarin we 75 ruimtevaartanekdotes hebben gebundeld. Lieven Scheire selecteerde er 25 uit en sprak die ook in. Als je door de expo wandelt, krijg je die te horen.”

We zijn benieuwd. Welke zou je aan de hoek van de toog vertellen om iemand te overtuigen?

“Er zijn er heel wat. Maar er was dus ook ooit een astronaut die de voeding aan boord zo slecht vond dat hij besloot een boterham mee te smokkelen. Eens in de ruimte begon hij die boterham op te eten, maar die begon te verkruimelen. De kruimels baanden zich een weg tussen het radarwerk van de Apollo. Het kostte miljoenen euro om de schade te herstellen.”

Ooit had een astronaut het idee om een boterham de ruimte in te smokkelen…

“En misschien nog een tweede anekdote: op een bepaald moment lagen de Russen voor in de wedloop tegen de Amerikanen. Toen die Russen een van hun raketten in Finland gingen tentoonstellen, brak de CIA ‘s nachts in om foto’s te kunnen nemen van het toestel. Zo slaagden de Amerikanen er in het gat in de wedloop te dichten, pas vele jaren later is dat aan het licht gekomen.”

De expo is ook een hele investering.

“De aankoop niet meegerekend, moeten we 60.000 tickets verkopen om break-even te draaien. Bovendien koppelen we er ook nog enkele vip-evenementen aan. Maar het is allerminst mijn bedoeling om winstgevend te zijn.”

“Ik organiseerde ook al een technologiefestival waar 40.000 mensen op afkwamen. De jongeren van nu hebben niet de ruimtewedloop meegemaakt zoals bij mij het geval was in mijn jeugd. Maar ik wil hen warm maken voor technologie en wiskunde. Als we met deze expo jongeren in die richting kunnen sturen, dan zou ik al in mijn opzet geslaagd zijn.”

Momenteel zijn commerciële ruimtevluchten al in zwang? Droom je ervan ook ooit de ruimte in te gaan?

“Op dit moment is het nog erg duur en zijn het vooral excentriekelingen die meereizen. Maar het staat wel degelijk op mijn bucketlijst. Maar mijn vrouw vindt het nog te gevaarlijk, misschien waag ik me binnen vijf of tien jaar aan zo’n trip.”

“Het zal tegen die tijd misschien al meer mainstream zijn en mogelijk lukt het dan wel om met een groep van 30 mensen de ruimte in te gaan. We volgen uiteraard ook op de voet hoe die technologie verder evolueert.”