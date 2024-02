Junior Journalist huldigt laureaten uit zesde leerjaar en tweede jaar SO in Ingelmunster: “De kracht van woorden, de kunst van het vertellen”

De winnaars van de Junior Journalist-schrijfwedstrijd van het Davidsfonds werden officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Het thema was ‘Oost west, thuis best!’. Er kwamen tientallen leuke verhalen binnen, zodat het Davidsfonds meer dan de handen vol had om de laureaten eruit te pikken.

Burgemeester Kurt Windels verwelkomde de aanwezigen en zei dat schrijven heel belangrijk is. Schepen van Cultuur Nadine Verheye vulde aan: “Vandaag vieren we niet alleen talent, maar ook de kracht van woorden en de kunst van het vertellen. De jongeren wisten niet alleen de essentie van het gezegde Oost west, thuis best! vast te leggen, maar ook een diepere betekenis te geven.”

“In een tijd waarin de digitale media de overhand lijken te hebben is deze schrijfwedstrijd een belangrijke opgave. Het herinnert ons eraan dat in de wereld van de journalistiek het niet alleen gaat om het rapporteren van feiten, maar ook om het raken van harten en het delen van verhalen die zin hebben.”

Tijdreizen en huisdieren

Het plaatselijke Davidsfonds organiseert deze schrijfwedstrijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar en het tweede jaar Prizma Middenschool. “We kregen van DF-nationaal de opdracht om de wedstrijd een ‘journalistiek tintje’ te geven. Om onze leerlingen op weg te helpen, hebben we de leerkrachten extra info bezorgd. We gaven hen wat inspiratie over het thema waarrond in de klas even werd nagedacht.”

“Wat begrijp je onder ‘je thuis voelen’? Waar voel jij je thuis? Voelt iedereen zich hier thuis? In welk land zou jij je thuis kunnen voelen en waarom? Het artikel kon een verslag zijn van een reis of van een uitstap zoals je in een schoolkrant kan lezen. Een interview met iemand die zich hier wel of niet thuis voelt. Een verslag van een activiteit in Ingelmunster, zoals de kerstmarkt of de braderie. Het maakte niet uit of de inhoud van het artikel waargebeurd of verzonnen was”, zegt Annick Verhaeghe namens DF-Ingelmunster.

“Het thema Oost west, thuis best! kan je heel ruim interpreteren. En dat hebben onze leerlingen ook gedaan. We lazen heel wat fictieverhalen over tijdreizen om nadien weer veilig thuis te raken, heel wat verhalen ook over huisdieren. Wat opviel bij velen die over hun eigen thuis schreven: ze associëren een warme thuis met hun kamer, een dekentje, warme chocomelk en Netflix.”

“Na het lezen van de vele artikels viel het voorts op dat veel van onze leerlingen zich duidelijk thuis voelen in het wereldje van de voetballers. Enkelen onder hen schreven een artikel vol begrip voor Oekraïense kinderen die hier moeten wennen aan een nieuwe thuis. Onze schrijfwedstrijd vond plaats in november.”

“Alle werkjes zijn digitaal geschreven en anoniem ingediend. Daarna was het aan ons bestuur om de winnaar per klas eruit te pikken. Ze haalden er de beste en mooiste uit. De tekst van Seppe Declercq uit het zesde leerjaar en die van Irene Desseyn uit het tweede jaar Prizma Middenschool zullen DF-Ingelmunster dit jaar vertegenwoordigen in de nationale wedstrijd.” Seppe en Irene mochten ook zelf hun verhaal voorlezen.

Laureaten

Catherine Callu, voorzitter Davidsfonds, sprak een woord van dank uit aan alle leerkrachten en directies van de plaatselijke scholen om deel te nemen aan deze taalwedstrijd en hun leerlingen daarbij te coachen. “Het kan niet genoeg onderstreept worden hoe belangrijk taalonderwijs is. De basis van alle communicatie. Bedankt voor de tijd die jullie hieraan hebben willen besteden. Alle deelnemers krijgen een aandenken en een attentie. De winnaars ontvangen een DF-boekenpakket en een geschenk van de gemeente.”

In alfabetische volgorde vermelden we de winnaars: Louna Adyns (GO! het Wonderbos), Kato D’Hoop (Prizma Onze-Lieve-Vrouw), Lucas Lioen (De Wingerd), Lize Van Elverdinghe (Prizma De Wegwijzer, Oostrozebekestraat). De winnaar voor alle basisscholen is Seppe Declercq (Prizma De Wegwijzer, Schoolstraat). De winnaars uit de Prizma Middenschool: Soria Cruz Ainhoa (B-stroom) en Irene Desseyn (winnares voor de middenschool uit de A-stroom).