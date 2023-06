Junikermis in Schuiferskapelle

Op 16, 17 en 18 juni strijkt de junikermis terug neer in Schuiferskapelle. Naast de kermisattracties en de randanimatie is er op vrijdag een kinderactiviteit, op zaterdag is er een dorpsloop en een petanquetornooi en op zondag zorgen de Dirty Scums terug voor volkscafé ‘t Kapellenoarke.

Het startschot wordt op vrijdag gegeven om 16.30 uur met ‘Toeters en Bellen’, waarbij de Kapelse kinderen onder politiebegeleiding samen naar de opening van de kermis trekken, waar ze een gratis draaimolenticket krijgen. Nog op vrijdag kan iedereen vanaf 17 uur terecht bij de kindvriendelijke zomerbar op het dorpsplein. Op zaterdag is het dan de beurt aan de sportievelingen met een dorpsloop. Lopers hebben de keuze tussen 5 of 10 kilometer. Het startschot wordt om 10.30 uur gegeven. In de namiddag pakt OKRA uit met een petanquetornooi op het veld aan het KSA-heem. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13.30 uur. Vanaf 17 uur is de zomerbar op het dorpsplein terug open. Op zondag zorgen The Dirty Scums dan weer voor de vijftiende editie van hun volkscafé ‘t Kapellenoarke, vanaf 14 uur op het dorpsplein.

Van vrijdagmorgen tot zondagavond geldt er een parkeerverbod op de parking Vanmaele. Tijdens de kermis wordt Schuiferskapelle-Dorp onderbroken tussen de Torenstraat en de Biermanstraat en zijn de Brugstokwegel en de Klokkestraat met de auto niet toegankelijk vanuit Schuiferskapelle-Dorp. (SV)