Junibraderie in Kortrijk staat in teken van muziek: drie dagen vol zomerse sfeer

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni is er opnieuw braderie in de Kortrijkse binnenstad. Een hoogtepunt waar de handelaars in de stad elke keer weer naar uitkijken. Ook deze editie belooft weer een mooi programma aan te bieden. Het centrale thema van de braderie draait rond muziek. Zo zullen er tijdens dit weekend verschillende artiesten rondlopen die de braderie muzikaal aankleden. Voor de allerkleinsten is er extra animatie. Als het weer ook nog eens meezit, belooft het wederom een mooi weekend te worden.

Op het programma en tips: vrijdag

In de Doorniksestraat kan je het hele weekend terecht voor een gezellige, sfeervolle zomerbar met muzikale omlijsting.Voor de allerjongsten heeft de braderie onder andere een kinderkermis, springkastelen en grime in petto. Op vrijdag speelt de muzikale act ‘The Dixie 6’ in het winkelwandelgebied van 14 tot 17 uur. Erna kan het iets oudere publiek genieten van Apéro Velcro op het Schouwburgplein. Een openlucht aperitief met dj, bar en foodtrucks tot middernacht.

Heerlijk ontbijten en lunchen bij BON DIA, op de hoek van de Steenpoort en de Grote Kring. © David Barbe

Zaterdag

Begin de dag in het nieuw brunchadresje BON DIA, op de hoek van de Steenpoort en de Grote Kring. Je kan er de hele dag door ontbijten en lunchen. Je kiest zelf je combinatie met als basis een yoghurt bowl, toast, salade of wrap. Naast koffies kan je er ook cocktails bestellen. Op zaterdag is er een act met een bubbelkar voor de kids tussen 13 en 16 uur in het winkelwandelgebied. Doorlopend tot 18.30 uur fleuren muzikale acts ‘Helmut’, ‘Zsa Zsa Zsu’ en ‘Orgel’ de straten op. Fan van een spelletje darten? Op Overbekeplein vind je Queen of Boards. Zaakvoerder Edouard Dehaeck daagt voorbijgangers uit tot een dartworp. Met één euro inleg per deelname smijt je in totaal zes pijltjes. De persoon die het hoogste puntenaantal gooit, wint de pot.

Overal kan je genieten van heerlijke gerechten. © David Barbe

Zondag

Op diverse locaties in Kortrijk centrum geeft dansact ´Bodyshake´ het beste van zichzelf tussen 13 en 14 uur. In het winkelwandelgebied worden kinderen verrast door acts ‘Lolly Clowns’ die snoep uitdelen en ‘Benidorm Eugène’, van 14 tot 18 uur. Daarnaast spelen ook ‘Helmut’ en de fanfare. Geniet van de muziek vanuit nieuwe horecazaak Copains, een foodsharing concept met cocktail en wijn, aangevuld met koffies en gebak.

Enzo serveert verschillende soorten fingerfood gaande van spiesjes van Angus beef, Ibérico ham, batonetta en Nobashi garnalen tot burrata, bruschetta’s met tomaten, falafel, verschillende soorten tapenades en hummus. Een ideale pauze tussen het winkelen door. Op het Sint-Amandsplein gaat opnieuw zomermatinée Overleie door. Je vindt er een rommelmarkt, animatie voor de kinderen en muziek in openlucht. Zondag 25 juni is eveneens een koopzondag, waarbij alle centrumhandelaars en K in Kortrijk geopend zijn.