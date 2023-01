Julie vroeg en kreeg een kans als dj op Roeselare Awards: “Heb er ongelooflijk veel zin in”

Julie Casier (34) runt met haar zus Eline youth store Jackelyn op De Munt. Julie is echter ook een gedreven DJ. Ze mag op de uitverkochte Roeselare Awards op zaterdag 28 januari de feestvierders op de dansvloer houden. “Een thuismatch! Daar heb ik heel veel zin in”, klinkt het bij DJ B’Edith.

De Roeselare Awards zijn anderhalve week vooraf al uitverkocht. Jij moet de mensen op de dansvloer houden na het live optreden van de Toâpe Geraapte. Zijn er al zenuwen?

Julie Casier alias DJ B’Edith: “Natuurlijk zullen er zenuwen zijn, dat is ook maar normaal. Voor een uitverkocht feest spelen met bijna 800 feestvierders is toch niet niks. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Een thuiswedstrijd mogen draaien en de partymuziek spelen waarmee je iedereen op de dansvloer krijgt: hoe leuk is dat niet? Er zal een portie gezonde stress zijn, maar de goesting is geweldig groot.”

Weet je trouwens al je playlist?

“Ik weet met welke nummers ik zal overnemen van de Toâpe Geraapte maar dat zul je wel horen op de Roeselare Awards (lacht). Wel hou ik ervan om meteen rekening te houden met het publiek, ik hou van interactie en probeer daar onmiddellijk op in te spelen. Als DJ weet je trouwens snel als iets aanslaat of niet. En ik heb nog altijd mijn zus Eline als meest kritische fan: als zij een knipbeweging maakt, weet ik dat ik moet veranderen of aanpassen. Ik haat het als zij dat doet (lacht).”

Een vreemde schrijfwijze voor je DJ-naam ook: B’Edith. Beat it zou toch makkelijker zijn?

“Aha, daar is over nagedacht (lacht). Ik heb de twee namen van mijn kinderen, Boris (4) en Edith (6), in mijn DJ-naam verwerkt en als je dit op zijn Engels uitspreekt, kom je tot de kern van de zaak.”

Wanneer heb je eigenlijk interesse gekregen in het DJ-wereldje?

“Mijn oudere broer Thomas had al van kleinsaf een voorliefde voor muziek. Hij kon een liedje op de radio feilloos naspelen op de piano. En hij heeft nooit pianoles gevolgd, hé! Hij heeft ook in een rockband gespeeld en was eigenlijk een muzikaal talent. Dat heeft zeker meegespeeld. Ik was ook best muzikaal ingesteld: ik heb muziekschool gevolgd, heb saxofoon gespeeld en 14 jaar klassiek ballet gedaan. Maar de echte klik kwam toen mijn man mij in 2016 voor de geboorte van Edith een DJ-workshop cadeau heeft gedaan. Toch heeft het tot 24 augustus 2019 geduurd vooraleer ik een eerste DJ-set in het openbaar deed. Tot dan had ik heel veel in mijn garage geoefend en playlists gemaakt.”

Je herinnert je die datum goed?

“En het bijzondere is: ik had meteen twee boekingen die avond! Eerst draaide ik op het verjaardagsfeestje van Bram Couvreur van Maister en daarna moest ik naar Torhout voor het huwelijksfeest van de uitbaters van restaurant Bassud. En ik heb die mensen pas na afloop gezegd dat dit mijn allereerste optreden was (lacht).”

Je draait ondertussen zelfs op Club Brugge?

“Na corona liep ik een oude bekende tegen het lijf die een DJ-collectief heeft. Toen ik jaren geleden event-coördinator bij Club Brugge was, heb ik die DJ vaak geboekt. Toen hij vernam dat ik nu zelf ook DJ was, kon ik lid worden van zijn DJ-collectief en keer ik vaak terug naar Club Brugge maar nu als DJ. Ik draai dan voor de wedstrijd of na de match verzorg ik de muziek in de vip.”

Hoe ben je bij de Roeselare Awards gekomen?

“Eigenlijk door de laatste editie. Ik weet van mezelf dat ik een vervelende feestvierder ben voor DJ’s. Ik ging altijd zaken vragen of voorstellen doen aan de DJ-tafel, ken je dat? Zo ook op de vorige Awards en op een bepaald ogenblik zei ik tegen de organisatoren dat ik het beter kon. Stel je voor. De organisatoren hebben dan blijkbaar beslist dat ik dat eens mag bewijzen (lacht). Begrijp je waarom dit voor een beetje meer stress zorgt: er is niet alleen de thuiswedstrijd maar ook nog eens mijn grote mond.”

Er zijn ook niet zo veel vrouwelijke DJ’s?

“In de house- en technoscene zijn er toch wel meerdere maar er zijn inderdaad niet veel vrouwelijke all round-DJ’s. Maar dat doe ik liefst van al: trouwfeesten, bedrijfsfeesten, zotte party’s. Dat is echt mijn ding.”

Je bent een nachtmens. Is dat te combineren met een gezinsleven?

“Ja, maar je moet een begrijpende partner hebben en je moet elkaar 100 procent vertrouwen. Ik heb ook niet zo veel slaap nodig en dat is goed want op zondagmorgen maak ik er een erezaak van om mee op te staan met de kindjes. Dat lukt aardig want de DJ zal ook geen last hebben van een kater (lacht). Ik ben dus DJ maar ook 100 procent mama en echtgenote.”